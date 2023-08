El mundo del entretenimiento está de luto este sábado 26 de agosto de 2023, al conocerse el fallecimiento de Bob Barker, el legendario presentador de televisión estadounidense que dejó una huella imborrable durante la década de los 80. Un momento que el público recordará fue el que protagonizó al lado de Cecilia Bolocco en la edición del Miss Universo de 1987.

El conductor no solo se hizo famoso por presentar “The Price is Right” desde 1972 hasta 2007, sino también por su papel como conductor de certámenes de belleza de renombre. Entre ellos, se destacan sus años al frente del Miss Universo y el Miss Estados Unidos desde 1967 hasta 1987.

Uno de los momentos que quedó grabado en la memoria de muchos espectadores ocurrió cuando Barker tuvo un encuentro especial con la destacada presentadora y exreina de belleza chilena, Cecilia Bolocco.

Ese año, en 1987, se coronó como la ganadora del certamen Miss Universo, una victoria que no solo la consagró como una figura internacional, sino que también quedó asociada a ese icónico instante compartido con Bob Barker. En su papel de anfitrión, le susurró al oído a Bolocco en medio de la competencia, un gesto que capturó la atención de la audiencia global.

Cecilia Bolocco ganó el Miss Universo en 1987 (Foto: Cecilia Bolocco / Instagram)

¿QUÉ LE DIJO BOB BARKER Y CECILIA BOLOCCO EN MISS UNIVERSO?

Durante mucho tiempo, el contenido exacto de la conversación entre Bob Barker y Cecilia Bolocco en el certamen Miss Universo fue un misterio. Sin embargo, Bolocco compartió detalles a Rock&Pop en una entrevista.

Una de las evaluaciones más conocidas en el Miss Universo de 1987 eran las rondas de preguntas, donde las participantes podían ser consultadas sobre temas al azar. En esta ocasión, la representante de Chile debía responder una interrogante sobre una propuesta para un comercial.

Inicialmente, ella intentó dar su respuesta en español, pero Bob Barker le indicó que debía hacerlo en inglés debido a un divertido intercambio que habían tenido, ya que el conductor pudo entender partes de su respuesta en español. Fue entonces, que él se acercó y le susurró “una idea” que tenía.

“Se me acerca al oído y me empieza a hablar a 2 mil por hora, en inglés. Y yo decía ¿qué me está diciendo?”, confesó Bolocco en la conversación con el medio citado. “Algo yo entendí de Santa Claus... ¡Qué buena! Entonces me agarré de eso”.

Fue entonces que, con un poco de nerviosismo al decirlo en inglés, la concursante dijo “You ladies, next Christmas, ask Santa Claus to give you a certain design by me” (“Señoritas, la próxima Navidad, pídanle a Santa Claus que les de un diseño hecho por mí”, se traduce al español”)

Efectivamente, la idea que Barker le transmitió era crear un comercial para su nueva línea de ropa de Navidad, basada en la figura de Santa Claus. Aunque durante años el contenido exacto permaneció en secreto, la narración de Bolocco finalmente reveló los detalles detrás de ese intrigante intercambio en el escenario del concurso de belleza.

