Cuando uno observa la serie animada “Bob Esponja”, llamada originalmente “SpongebBob SquarePants” en inglés, pocos se imaginan que se basa en personajes reales. Las aventuras de su protagonista son tan descabelladas y tan incongruentes que se podría pensar que cuenta historias netamente ficticias, sacadas de la imaginación de su creador Stephen Hillenburg.

No obstante, existe algo real detrás de la serie para niños. Creada en 1999, “Bob Esponja” se convirtió en uno de los shows de televisión más exitosos de Nicktoon, incluso más popular que clásicos animados como “Rugrats” o “Hey Arnold!”, superando incluso a la anterior serie de Hillenburg “Rocko’s Modern Life”.

“SpongeBob SquarePants” sigue las aventuras diarias del personaje principal, una esponja marina parlante que también trabaja de cocinero, y sus amigos de la ciudad submarina Fondo de Bikini. Entre ellos se encuentran Patricio Estrella, Arenita, Calamardo, Don Cangrejo y Plankton, su mayor “enemigo” por querer robar la fórmula de su trabajo.

Ahora, si bien su creador comenzó a crear la serie a modo de educación para sus alumnos sobre la vida marina, “Bob Esponja” se ha convertido en una serie cómica por encima de todo, con personajes que, aunque muchos no lo crean, se basaron en otras personalidades cómicas del mundo real, tal como indica Screenrant.

LA VERDADERA INSPIRACIÓN DETRÁS DE “BOB ESPONJA”

La verdadera inspiración detrás de Bob Esponja (Foto: Nickelodeon)

En 1989, Stephen Hillenburg creó un libro no publicado llamado “The Intertidial Zone” que serviría para enseñar a sus estudiantes más sobre la vida submarina. Para 1996, viendo que su libro no iba a ser tan útil como creía, decidió desarrollar junto a Tom Kenny otras ideas para una serie animada que originalmente iba a llamarse “SpongeBoy Ahoy!”.

Con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en “SpongeBob SquarePants”, con el mismo Bob Esponja como su personaje principal. A pesar de que con el tiempo la serie evolucionó y cambió (algunos aseguran a peor), Bob siempre se ha mantenido como alguien optimista que cuida de sus amigos y constantemente se mete en situaciones tontas junto a Patricio.

¿Suena familiar? La verdad es que, tal como Hillenburg comentó a Washington Post en el 2009, la famosa esponja nació de su fanatismo por Laurel y Hardy, popularmente conocidos como “El gordo y el flaco”. Este dúo fue muy famoso durante la era clásica de Hollywood en blanco y negro, interpretados por Stan Laurel y Oliver Hardy.

Bob Esponja se inspiró en parte por Laurel y Oliver (Foto: AARP)

Hillenburg explicó que Bob Esponja se inspiró en Laurel, que era el “inocente” del dúo cómico, girando las primeras cuatro temporadas de la serie en ese concepto, asegurando que Bob no era un tonto, sino que simplemente era extremadamente inocente y cualquier persona podría aprovecharse de eso.

Entre otras inspiraciones, también se encuentra Pee-wee Hernan, lo cuál salta a la vista. Este personaje de Paul Reubens era impaciente, infantil, alegre y con expresiones faciales extravagantes, aunque también se le conocía un lado oculto agresivo que pocas veces se le veía en escena, al igual que Bob Esponja en su serie.

Bob Esponja se inspiró en parte por Pee-wee Herman del actor Paul Reubens (Foto: HBO / Kobal)

Finalmente, Hillenburg le dijo a USA Today en 2002 que también había usado a Jerry Lewis como inspiración para “Bob Esponja”, viéndolo por su lado de optimista, como un personaje con actitud de niño. Todas estas referencias reales combinadas hicieron de Bob uno de los personajes más queridos y divertidos por los televidentes de Nickelodeon.

Hoy en día “SpongeBob SquarePants” ha cambiado mucho desde sus primeras temporadas, pero es evidente que el alma del show fue inicialmente la inocencia de Bob. Presentándose como un personaje tan infantil y optimista, él vivía su vida como un adulto responsable trabajando, cuidando de su mascota y haciendo todo por sus amigos.