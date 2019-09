BoJack Horseman no tendrá temporada 7, así lo anunció Netflix el viernes 27 de septiembre a través del tráiler de la sexta y última entrega de la aclamada serie de animación creada por Raphael Bob-Waksberg. Pero esa no fue la única sorpresa para los fans, la plataforma streaming decidió dividir la nueva tanda de episodios en dos partes.

La primera tendrá ocho capítulos que serán estrenados a partir del próximo 25 de octubre. Mientras que la segunda parte será emitida el 31 de enero de 2020, según se detalló la cuenta oficial de Instagram de la ficción.

“Si me preguntaban hace 6 años cómo pensé que sería recordado, probablemente habría dicho que el caballo del 'Horsin Araund, pero aquí estamos... en la temporada 6, el final de dos partes antes de llegar al camino de polvo, también conocido como Runyon. No hagas planes el 25 de octubre o el 31 de enero", se puede leer en la publicación.

¿POR QUÉ FUE CANCELADA BOJACK HORSEMAN?

La primera temporada de BoJack Horseman se estrenó en agosto del 2014, y desde entonces se ha convertido en una de las mejores comedias animadas para adultos. En el portal IMDb, cuenta con la puntuación de 8.6 sobre 10, mientras que la quinta entrega tiene una calificación del 92 por ciento entre los críticos y el 95 por ciento entre los espectadores en RottenTomatoes.

Según las fuentes de The Hollywood Reporter, Bob-Waksberg planeó la sexta temporada como una conclusión a la historia de una comedia de enredo de los años 90 con la estrella de ‘Horsin 'Around’ (con la voz de Will Arnett) navegando por la vida con su compañero humano, Todd (Aaron Paul), y el agente felino, Carolyn (Amy Sedaris).

De esta manera, BoJack Horseman se convierte en la última producción originales de Netflix en ser cancelada. El servicio streaming anunció hace un tiempo que “Grace & Frankie” llegaría a su fin tras su séptima entrega como su show de más larga duración, después de Orange Is the New Black, asimismo reveló que GLOW concluirá con la cuarta temporada.

¿Qué pasará en la temporada final de Bojack Horseman? La quinta entrega terminó con la idea de que su protagonista podría haber tocado fondo y que ya era momento de dejar de lado sus aspectos mas dañinos. Por lo visto en el tráiler, él esta haciendo todo lo posible para superarlo todo, sin embargo, pronto las cosas se complican tanto para BoJack como para los demás personajes.