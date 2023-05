Cuando en marzo del 2022, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmaron su relación al posar juntos en los premios BAFTA, pocos se imaginaron que el hijo de Bon Jovi y la actriz de “Stranger Things” y “Enola Holmes” se comprometerían, principalmente debido a su edad.

Y es que con tan solo 20 años, las celebs de Estados Unidos viven el mejor momento de su relación, presumiendo su romance con tiernas publicaciones en Instagram, red social en la que, además, confirmaron su compromiso poco más de un año después de iniciar su relación.

Pese a su gran felicidad, algunos seguidores de los artistas han destacado que son muy jóvenes para casarse, esto debido a que mientras Bongiovi tiene 21 años, Millie Bobby Brown cumplió 19 en febrero.

Millie Bobby Brown y el hijo de Bon Jovi anunciaron su compromiso (Foto: Millie Bobby Brown /Instagram)

EL CONSEJO DE BON JOVI PARA MILLY BOBBY BROWN Y SU HIJO

Debido a los comentarios, sería el padre del novio, la leyenda del rock Jon Bon Jovi, quien saldría en defensa de su hijo y su futura nuera durante una participación en “Andy Cohen Live” de SiriusXM.

De acuerdo con el intérprete de “It’s my life” y “Livin’ on a Prayer”, no le sorprende el compromiso, pues sus otros hijos también se encuentran camino al altar.

“Este es el más reciente. Tres de mis cuatro hijos están comprometidos”, comentó el músico.

Sobre la diferencia de edades, el artista norteamericano no solo le restó importancia, sino que, además, indicó que su esposa Dorothea y él tienen 34 años de casados y se conocieron en la secundaria.

“Cuando tu hijo de casi 21 años te dice: ‘Me voy a comprometer’, ¿te preocupa que sea demasiado joven? Como tú y Dorothea eran tan jóvenes cuando estaban juntos, aunque no te comprometiste joven. Pero, ¿te preocupas como padre por lo jóvenes o mayores que son?”, le preguntó Cohen.

“No sé si la edad importa”, inició el artista, quien destacó la buena relación que ha tenido con su esposa pese a su juventud y le dio un consejo a los futuros esposos.

“Si encuentras a la pareja adecuada y crecen juntos... creo que ese sería realmente mi consejo: crecer juntos. Es cosa de sabios. Crecer juntos y por eso creo que todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer”, añadió.

LA RELACIÓN DE JON VON JOVI Y MILLIE BOBBY BROWN

Para algunos padres, llevarse bien con las parejas de sus hijos puede resultar complicado. Sin embargo, este no es el caso del cantante, quien destacó las cualidades de sus futuros yernos y nueras.

“Ir creciendo. Creo que todos mis hijos han encontrado las personas con las que creen que pueden crecer juntos y nos gustan todas”, señaló.

En el caso de la actriz de Netflix, el actor tuvo palabras de elogio y destacó también a su familia.

“Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy, feliz”, sentenció.