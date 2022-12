La película “Babylon”, que llegará a los cines de América Latina en enero del próximo año, ya está dando mucho de qué hablar. La cinta protagonizada, entre otros actores, por Brad Pitt y Margot Robbie ya ha generado cierta expectativa entre los fanáticos del cine, quienes ya quieren ver ese beso que se dan los dos en una de las escenas.

Si bien esa muestra de afecto entre sus dos personajes no estaba planeada, Margot Robbie confesó que se salió del guion para besar al experimentado actor porque, probablemente, ya no iba a tener otra posibilidad de hacerlo, así que no quiso desaprovechar la oportunidad. Además, tuvo que convencer al director Damien Chazelle de que esa escena iba con su personaje.

En un principio, esa escena había causado cierta polémica porque, en otras palabras, Robbie besó a su colega de profesión sin su consentimiento, lo cual no sería algo correcto, pero luego todo ello fue calmándose, en parte porque el propio actor salió a hablar acerca de este tema, que para muchos es anecdótico y hasta gracioso.

EL BESO DE MARGOT ROBBIE A BRAD PITT

Margot robbie, durante la gira de promoción de la película, aseguró que no iba a desaprovechar la oportunidad de estar tan cerca a Brad Pitt y quería besarlo, por más que ello no estaba en el guion, así que tomó la decisión de convencer al director Damien Chazelle de que era una buena idea.

Es así que se acercó con el argumento de que su personaje tenía que besar al del mencionado actor, pues tendría lógica en la trama. “Le dije: ‘Damien, creo que Nellie se acercaría y besaría a Jack’ y él se dio cuenta de que lo único que quería era besar a Brad Pitt”, confesó Margot Robbie.

Margot Robbie es una de las protagonistas de la película "Babylon" (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ DIJO BRAD PITT ACERCA DEL BESO DE MARGOT ROBBIE?

El actor de 58 años, quien fue considerado como el hombre más guapo de la escena artística por mucho tiempo, concedió una entrevista con ET, en la que habló de diversos temas, principalmente los que están relacionados con la película “Babylon”, así que no era de extrañar que el tema del beso pronto salga a relucir.

Y así fue. Brad Pitt fue preguntado sobre lo que hizo su compañera de trabajo y le bajó la temperatura a todo lo que se había dicho, pues, en otras palabras, indicó que ese beso de Margot no era nada en comparación a lo que se verá de ella en las demás escenas. Además, señaló que ha sido la mejor actuación de la australiana.

“Siempre hay espacio para la interpretación del personaje. Créanme, eso es lo más manso que hace en esto. Ella está ardiendo en esto. Es lo mejor que le he visto”, comentó Brad Pitt.