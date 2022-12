El actor estadounidense Brad William Henke murió a los 56 años en su cama, de acuerdo a la confirmación de su familia a través de Deadline. La celebridad era recordada por sus trabajos en las famosas series “Orange is the New Black” y “Lost”, entre otros. Por ello, los seguidores en las redes sociales se han preguntado por la causa de la muerte del intérprete.

Se ha informado que Henke falleció el miércoles 28 de noviembre. Además de sus parientes, su mánager Matt DelPiano también confirmó el deceso de la estrella de televisión y le dedicó unas sentidas palabras por su pérdida.

“Brad era un hombre increíblemente amable con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, dijo DelPiano a TMZ.

Jen Euston, directora de casting de “Orange is the New Black”, tuiteó lamentando el deceso de su colega, describiendo que estaba en shock. “Descansa bien, Brad. Gracias por todo el trabajo que hiciste en OITNB. Nunca lo olvidaremos”, escribió sobre el actor, de quien te contamos más detalles de su biografía y lo que se sabe de la causa detrás de su muerte.

Brad William Henke como guardia en la serie "Orange is the New Black" (Foto: Brad William Henke / Instagram)

¿QUIÉN FUE BRAD WILLIAM HENKE?

Brad William Henke fue un actor estadounidense que se dedicaba al fútbol americano. Sin embargo, una lesión lo alejó para siempre de la NFL en 1994 y luego tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de “Dexter”.

De esta manera, consiguió el papel de Tony Tucci, un presunto homicida que luego pasa a ser una potencial víctima en la ficción. Después apareció en “Lost” como Bram en seis capítulos y también tuvo roles en “Corazones de acero”, “Justified”, “Pacific Rim”, “World Trade Center” y “Orange is the New Black”.

En la última producción televisiva dio vida al jefe de guardia Dessi Piscatella, ganando los elogios del público y la crítica por los episodios decisivos del programa en dos temporadas.

Brad William Henke con un uniforme de mayor protección en OITNB (Foto: Brad William Henke / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ BRAD WILLIAM HENKE?

De manera oficial, ni la familia ni el mánager Matt DelPiano han comunicado la causa del deceso del actor estadounidense William Henke. Lo poco que se sabía sobre su salud lo dio a conocer el mismo intérprete en mayo de 2022, cuando agradeció por estar mejor física y emocionalmente después de unos días de preocupación.

“¡Estoy tan feliz de estar vivo! (...) Amo a mi familia y amigos y tengo tanta suerte de poder volver a verlos”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió el soporte de sus seguidores. Henke no dio más detalles de lo que estaba pasando, pero sí señaló que “el resto de mi tiempo en este planeta es una bonificación”.

“Así que dejaré de lado a algunas personas y me acercaré a otras. Solo quiero perseguidores de sueños positivos en mi vida, que realmente se preocupen por mí de ahora en adelante. No voy a perder un segundo en nada que no esté orientado al amor, la felicidad y el logro mi potencial como ser humano y sirve a mi pasión de ser el mejor actor que pueda ser”, fue el mensaje de la estrella en ese entonces, desde una clínica, lo que ha sido entendido por sus fans de que habría estado pasando por un problema grave de salud.