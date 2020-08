En 2008, el mundo conoció la historia de Walter White (Bryan Cranston) , un profesor de química con cáncer pulmonar que para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia comienza a cocinar y vender metanfetamina. Durante cinco temporadas, “Breaking Bad” presentó la historia de este profesor de química junto Jesse Pinkman (Aaron Paul), un antiguo alumno suyo que pronto se convertiría en su socio.

La dupla, sin embargo, pudo haberse acabado apenas en la tercera temporada de “Breaking Bad”, pues no obtuvo los números estelares de audiencia que esperaba AMC. Asimismo, de acuerdo con Screen Rant, Vince Gilligan tuvo problemas para desarrollar la serie, pues no había mucho interés en ver a un profesor de química convertirse en un capo de las drogas.

Lo que “Breaking Bad” no lograba en audiencia lo ganaba en Internet. Tras su estreno, la serie comenzó rápidamente a ser comentada en distintos sitios de la red. Así empezó a destacar. Aunque los problemas continuaban: la primera temporada fue recortada a siete capítulos y estuvieron a prueba las siguientes sesiones. ¿Por qué razón? A continuación te lo contamos.

¿POR QUÉ BREAKING BAD CASI FUE CANCELADA DESPUÉS DE TRES TEMPORADAS?

En la temporada 3 de “Breaking Bad” vimos a Walter White juntarse con Gus Fring para trabajar en su laboratorio subterráneo. Su esposa, Skyler, se enteró de las ilícitas actividades de ‘Walt’, generando una tensión en su matrimonio. Además, Saul Goodman y Mike Ehrmantraut tomaron mayor protagonismo y empezaron a ser más habituales en la serie.

Según los planes originales, la serie debía acabar en su tercera temporada. El productor Peter Gould pidió cambios creativos, que se dieron luego de la huelga de escritores. A pesar de los ajustes que se tomaron, AMC aún no estaba seguro con seguir con la serie.

Por ello, en 2010, AMC le dijo a Gilligan que la temporada 3 de “Breaking Bad” podría ser la última del programa. Después de la discusión, Sony Pictures, el distribuidor de la serie, se interesó en comprar la serie para continuar con la historia. FX también quería comprar la ficción. Cuando AMC se enteró que había otras casas queriendo adquirir “Breaking Bad”, decidió renovarla para una cuarta temporada.

Breaking Bad: Bryan Cranston y Aaron Paul saben cocinar metanfetamina en la vida real (Foto: AMC)

Después de enterarse de la posible cancelación, Sony llegó a un acuerdo con Netflix para transmitir las tres temporadas anteriores antes de la temporada 4. La decisión fue monumental, ya que aumentó enormemente la audiencia.

Cuando se estrenó la temporada 5 de “Breaking Bad”, su popularidad explotó; la audiencia casi se había duplicado en comparación con la temporada anterior. Si no fuera por su arribo al gigante del streaming, no queda claro si AMC le habría dado a la serie una quinta y última temporada. La historia de Walt no habría tenido una conclusión satisfactoria, y los fanáticos se habrían perdido “Better Call Saul” y “El Camino”.

Breaking Bad: Este es el tráiler de la película que se estrenará en octubre (VIDEO)

VIDEO RECOMENDADO

Bryan Cranston cumple 64 años: 5 retos del actor para protagonizar a Walter White en “Breaking Bad”