Si bien es cierto que Juan Rivera empezó el 2023 con la mejor de las suertes tras su inclusión en “La casa de los famosos 3″, una noticia familiar le impidió seguir dentro del reality de convivencia de Telemundo. Resulta que su esposa Brenda Rivera transita por uno de los momentos más difíciles de su vida luego de ser diagnosticada con una extraña enfermedad.

Nadie duda de que Juan Rivera ha logrado hacerse querer por el público en habla hispana, pues semanas previas a su salida del reality show de competencia, el hermano de la difunta Jenni Rivera se perfilaba como uno de los favoritos de “La casa de los famosos 3″ por parte del público y las redes sociales.

Brenda Rivera es la mujer que conquistó hace más de dos décadas al tío de Chiquis Rivera (Foto: Juan Rivera / Instagram)

No obstante, el músico de 44 años tuvo que decirle adiós al sueño de conquistar la tercera temporada del reality y regresó a su hogar. “Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer”, señaló Juan a su salida del programa.

Ahora, y luego de varias semanas de incertidumbre, Rivera reveló los detalles del tratamiento que lleva su esposa Brenda y algunos aspectos jamás conocidos de la enfermedad que amenaza la vida de su amada Brenda.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE BRENDA, ESPOSA DE JUAN RIVERA?

Sin dar mucho preámbulo, el hermano de la difunta Jenni Rivera aclaró este 15 de marzo vía redes sociales que su esposa ya inició el tratamiento médico correspondiente para tratarse una peligrosa enfermedad.

“Para los que tanto han criticado y no saben. Mi esposa tiene, a lo que yo entiendo, 2 Genes Cancerosos. En inglés se llaman BRCA 1 y 2, por lo cual ella se tiene que quitar los pechos y ovarios para evitar un caso severo en ella”, aclaró el nacido en Los Ángeles vía Instagram.

La salud de Brenda Rivera estaría atravesando una de las situaciones más difíciles de su vida (Foto: Juan Rivera / Instagram)

En el mismo texto, el famoso de 44 años acompañó la publicación con una imagen que reza el calendario de citas de Brenda. Además, le pidió a sus miles de seguidores una plegaria para su mujer. “Levanten a mi esposa en sus ORACIONES porfaaa”.

Sea como fuere, extendemos nuestras oraciones hacia ella en este momento tan difícil para ti y tu familia. No hay duda de que Brenda saldrá bien de todas sus pruebas. ¡Muchas fuerzas en este momento, Juan!

LAS CRÍTICAS CONTRA JUAN RIVERA Y LA RESPUESTA DEL CANTANTE

Dejando de lado las malas noticias, debemos recordar que tanto Juan como Brenda tienen programado uno de los acontecimientos más importantes de su vida: su renovación de votos matrimoniales. Y como bien sabemos, tal evento será transmitido este domingo 19 a través de la señal de Telemundo en el horario de “La casa de los famosos 3″.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la parejita, pues las críticas contra ellos no se hicieron esperar. Y es que miles de internautas no estuvieron de acuerdo con la emisión de tal suceso.

El público criticó la transmisión de la renovación de votos de Juan Rivera (Foto: Juan Rivera / Instagram)

