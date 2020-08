Acapulco Shore es uno de los realitys shows más polémicos de MTV Latinoamérica. El programa se estrenó por primera vez en septiembre de 2014 y actualmente tiene siete temporadas de las cuales cuatro han contado con la participación de Brenda Zambrano .

La modelo mexicana tenía 22 años cuando se sumó a esta nueva propuesta televisiva que fue todo un boom, ya que dado el éxito que obtuvo la versión estadounidense Jersey Shore, y la gran aceptación de la versión británica Geordie Shore, MTV decidió realizar su propia versión del programa pero al estilo mexicano.

De este reality show, son muchos los integrantes que han ganado gran popularidad entre ellos Manelyk Gonzales, Karime Pindter, Luis “Jawy” Méndez, Brenda Zambrano, Luis Caballero y entre muchos más.

MTVLA estrenó la sexta temporada de "Acapulco Shore" y esta vez la fiesta será en México. (Foto: MTV)

Durante algunas temporadas, el protagonismo siempre se lo llevaron Manelyk, ‘Jawy’ Méndez y Brenda, ya que entre ellos se formó un triangulo amoroso que siempre terminó en peleas, golpes y discusiones a través de la redes sociales.

Al final de la sexta temporada, la novia de Guty Carrera contó que no regresaría más a Acapulco Shore y que esa fue su última participación, ya que quería dar un giro de 360 grados a toda su vida y dedicarse otras cosas y que sean más positivas.

Lanzó su canal “Brenda, Con Límites, ahora sí” y se convirtió en una de las principales influencers de México (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

¿POR QUÉ BRENDA ZAMBRANO RENUNCIÓ A ACAPULCO SHORE?

En agosto de 2019 y tras el final de la sexta temporada de “Acapulco Shore”, Brenda Zambrano utilizó sus redes sociales para anunciar que no volvería a otras vacaciones, ya que necesitaba cerrar ese capítulo a pesar de qué decidió hacer las cosas correctamente.

La modelo se sintió aliviada de que finalmente acabara el programa, pues aunque admitió que durante su estadía en la casa “no hizo las cosas correctamente”, dijo que ella fue con la intención de hacer show y pasársela bien; sin embargo, la cantidad de odio que recibió por parte de los seguidores de Manelyk Gonzales fue demasiado para ella, y decidió cerrar ese ciclo .

“Se acaba para mí este episodio de mi vida. Lo cierro con las mejores vibras, que le vaya bien a mis compañeros si deciden hacer otra temporada o los proyectos que vengan”, aseguró. “ Ahorita estoy totalmente alejada porque estoy comenzando otra etapa de mi vida diferente porque ya no quiero estar envuelta, me han hecho mucho bullying por todo lo que hice en Acapulco Shore, y pues ni modo, yo me lo busqué y pues me lo tengo que aguantar , pero bueno, ya para que estén tranquilos, y les voy a dar gusto a muchos, ya no va a haber más Acapulco Shore para mí. Se acabó”, confesó la rubia.

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Luego de esta situación, la modelo estuvo ausente de la televisión por mucho tiempo hasta que hace unos meses sorprendió a sus fans al anunciar que sería integrante del programa “Guerreros 2020″ de Televisa.

Hace poco, Brenda Zambrano dio una entrevista para el diario “La opinión” de México y contó que está muy feliz con esta nueva etapa de su vida.

“Soy una Brenda totalmente diferente, no estoy arrepentida porque de las lecciones se aprende, gracias a pasar por todo eso soy la persona que soy ahora, una persona más enfocada, que se ama, que está luchando por ser mejor cada día”, aseguró Brenda.

No cabe duda que durante su participación en el reality show de MTV, la modelo mostró el lado conflictivo y mala copa de aquel momento; sin embargo, su paso por “Guerreros 2020″, vieron a una joven competitiva, que compartió su amor por Guty Carrera.

“A esa Brenda del pasado le agradezco por darme esos golpes. Yo ya estoy casi casada, tengo un año con mi novio, él también participó en Guerreros, imagínate tuve al mejor maestro que me enseñó todo”.

Brenda Zambrano explicó que Guty tenía que hacer todas las pruebas en el casting de Guerreros 2020. (Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Brenda Zambrano y Guty Carrera en Guerreros 2020 - OJO

MÁS SOBRE SOBRE BRENDA ZAMBRANO