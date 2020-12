“Bridgerton” narra la historia de los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton, que buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. El final de la serie de Netflix les da al duque y la duquesa de Hastings un final feliz, pero las historias de los personajes que componen el Londres de la era de la Regencia siguen sin cerrarse.

La serie producida por Shonda Rhimes y creado por Chris Van Dusen, se basa en las novelas románticas de Julia Quinn. Las ocho novelas abarcan desde 1813-1827, cada una centrada en la vida de cada uno de los hermanos de la familia Bridgerton: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

La temporada 1 se centra en los eventos que se desarrollan en el primer libro, “The Duke and I”, que narra los esfuerzos de la hija mayor Daphne (Phoebe Dynevon) para asegurar un matrimonio durante la temporada social de Londres, una época en la que las jóvenes elegibles se embarcan en la seria tarea de convertirse en prometidas. Si bien algunas de estas historias se resuelven, hay muchas preguntas sin respuesta que seguramente mantendrán a los espectadores ansiosos por la llegada de la segunda temporada de “Bridgerton”.

“Bridgerton” narra la historia de los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton, que buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense (Foto: Netflix)

PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON

1. ¿Qué sucederá ahora que la identidad de lady Whistledown ha sido revelada?

Las desordenadas habilidades de investigación de Eloise la llevan a creer que la modista Geneviève Delacroix (Kathryn Drysdale) es Lady Whistledown. Es en los últimos momentos del final de temporada cuando Eloise se entera de su error. La verdadera Lady Whistledown se revela como alguien completamente diferente, mucho más inesperada. En el futuro, tendrá que trabajar más duro para mantener su identidad secreta, ya que su trato a la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) ha alimentado la ira de la monarca. Hay otras preguntas más específicas a raíz de la revelación. Por ejemplo, ¿cómo subvencionó inicialmente este esfuerzo y qué está haciendo con el dinero que gana ahora? ¿Cuál es su final? ¿Continuará Eloise su investigación? ¿Qué sucede cuando Eloise descubre la verdad?

2. ¿Anthony se casará?

Después de pasar la temporada 1 suspirando por la cantante de ópera Siena Rosso, Anthony se ve obligado a aceptar que ese romance no tiene futuro. No muestra interés en ninguna de las jóvenes que su madre pone en su camino, pero la obligación familiar dicta que se case y continúe con el apellido. Al igual que Simon, Anthony ve su herencia como una carga y, a pesar de sus mejores esfuerzos, su interferencia en la vida de sus hermanos hace más daño que bien. Con Daphne felizmente casada, Colin (Luke Newton) en unas vacaciones interminables en el extranjero y Benedict (Luke Thompson) disfrutando de la libertad y la diversión que ofrece un segundo hijo, la temporada 2 debería centrarse en el corazón de Anthony. Aunque claro, él está decidido a no casarse por amor, lo que garantiza que lo hará solo por interés.

Tráiler de "Bridgerton", serie de Shonda Rhimes para Netflix

3. ¿Hay esperanza para Penélope y Colin?

Penélope demuestra que hará todo lo posible para proteger a Colin y asegurar su felicidad. Al revelar el embarazo de Marina, ella le ahorra un sufrimiento incalculable, pero en el proceso derriba a su familia, arruinando su reputación. Penélope también se vuelve inadvertidamente responsable del intento de Marina de abortar a su hijo. Los motivos de ella no son del todo puros: sin duda está amargada después de que Marina frustra sus esperanzas de que Colin pueda verla algún día como algo más que una amiga. ¿Existe todavía la posibilidad de que estos dos terminen juntos?

4. ¿Hemos visto lo último de Marina Thompson?

A pesar del intento de Marina de atrapar a Colin para que se case, es difícil no simpatizar con la futura madre. Su última oportunidad de ser feliz parece haber muerto junto con el padre de su hijo, y no le queda otra alternativa que casarse con su hermano y huir de Grosvenor Square. No parece haber ninguna razón para que Marina regrese por otra temporada. La encarnación en la pantalla chica del personaje de Quinn, cuyo nombre no aparece hasta el libro cinco, “To Sir Phillip, With Love” (la historia de amor de Eloise), lanza una llave en muchas de las vidas del personaje, pero ¿a dónde va desde aquí? ¿Cómo o por qué se cruzaría con alguno de ellos en el futuro?

5. ¿Qué será de las Featherington Ladies?

Después de manipular un combate de box para su ventaja, Lord Featherington entra en conflicto con lo que se puede describir mejor como corredores de apuestas victorianos, lo que lo lleva a la muerte y a su esposa e hijas y las deja sin un centavo. Todo lo que les queda es el techo sobre sus cabezas y sus posesiones personales, que ahora pertenecen a un heredero misterioso. Lady Portia usa su ingenio para descubrir quién será el próximo Lord Featherington, y su reacción indicaría que él no será un benefactor generoso o dispuesto. ¿Cómo se salvarán las mujeres de Featherington de la indigencia? ¿Penélope abandonará a sus madres y hermanas, o las apoyará?