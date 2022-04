Con el éxito de audiencia obtenido por la segunda temporada luego de poco más de una semana desde su estreno, el gusto por “Bridgerton” ha quedado más que confirmado. Así como la primera entrega, la continuación de esta serie de Netflix ha conseguido una gran acogida en todo el mundo por millones de fanáticos, quienes se han mostrado interesados en las historias de amor que se presenta en la alta sociedad inglesa.

Los hermanos Bridgerton son quienes, aparentemente, se llevan la atención en todas las temporadas pues se presenta ante cámaras cómo van encontrando el amor de sus vidas, pero existe alguien que, de manera indirecta, siempre los ha apoyado o influenciado de manera positiva para que tomen las mejores decisiones: Lady Danbury.

La decana ayudó en la primera temporada a Simon Basset —futuro esposo de Daphne Bridgerton— mientras que en la segunda parte colaboró con Anthony Bridgerton. Sin embargo, nace la duda acerca de ella y su historia romántica pues, de momento, no se la ha visto con una pareja por más que ella sirva de Cupido para muchos.

Ante ello, muchos se preguntan si es probable que Lady Danbury sea protagonista de alguna temporada y así encuentre el amor, al igual que los demás jóvenes. Es así que ahora te presentamos todo lo que se conoce respecto a ese tema.

Lady Danbury ha ayudado a algunos jóvenes a encontrar a su pareja ideal en la serie "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿LADY DANBURY TENDRÁ SU PROPIA HISTORIA DE AMOR?

En un principio, esta teoría sería un poco descabellada debido a que la historia se basa en los hermanos Bridgerton, pero finalmente todo dependerá de la producción de Netflix y de qué tantos cambios de los libros de Julia Quinn se planea hacer debido que de allí se basa toda la trama.

Sin embargo, Adjoa Andoh, actriz que le da vida a este personaje, habló sobre la posibilidad de que este encuentre el amor en la serie y ella no descartó nada, ilusionando de alguna manera a los fans de la narración, quienes quisieran ver a aquella mujer consejera muy feliz en el aspecto sentimental.

“Me encantaría que Lady Danbury tuviera a alguien a quien amar. Sería genial. Y me encanta su apetito. Así que me gustaría cualquier cosa que permita que más de ese apetito esté presente”, dijo para actriz para Hollywood Reporter.

Por otro lado, se cree que Lady Danbury tendrá una historia romántica en las precuelas de la serie, en las que se podría mostrar su vida de joven.

¿QUIÉN PROTAGONIZARÁ LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

El protagonista de la tercera temporada de “Bridgerton” será Benedict Bridgerton, el personaje interpretado por Luke Thompson que representa al segundo de los ocho hermanos. Este joven se caracteriza por ser el más talentoso y artístico del clan.

En la última entrega, donde tuvo mayor presencia en comparación a la primera, se le vio cumplir algunas de sus metas, así como la búsqueda de sus pasiones. Algo diferente pasó con Daphne, quien por ser mujer fue educada para encontrar esposo, y de Anthony, quien debe desenvolverse como Vizconde Bridgerton.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “BRIDGERTONE”?

De acuerdo al tercer libro, “Te doy mi corazón”, la próxima temporada verá a Benedict Bridgerton perdidamente enamorado de una joven llamada Sophie Becket, quien “nunca soñó que sería capaz de colarse en el famoso baile de máscaras de Lady Bridgerton ni que su príncipe azul la estaría esperando allí”.

Si bien Sophie es hija de un conde, tendrá el rol de sirvienta por su madrastra. No obstante, la noche del baile con el artista la hará sentir como una princesa en un cuento de hadas, al mismo estilo de la Cenicienta. MÁS DETALLES AQUÍ.