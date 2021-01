Ahora que se confirmó que “Bridgerton” fue renovada para una segunda temporada, parece claro que la serie de Netflix se centrará en el hijo mayor de la familia Bridgerton, Anthony. La primera entrega del popular drama de época presentó a esta familiar, con el romance de la hija mayor, Daphne, al frente. Las vivencias este personaje con el duque de Hastings mantuvieron a la audiencia cautivada, aunque también fascinó a más de uno las aventuras de Anthony.

En la temporada 1 de “Bridgerton”, Anthony se presenta como un joven en conflicto. Debido a la muerte de su padre, su deber es actuar como benefactor de su madre y sus hermanos menores. La matriarca de la familia le pide ayuda para arreglar el matrimonio de Daphne, pero no lo logra. Quiere lo mejor para su hermana, pero no sabe muy bien qué es eso. Al conocer a su hermana, se gana su confianza y, finalmente, aprende más sobre lo que significa cuidar a su familia de una manera significativa.

Otro sinsabor para Anthony es su romance con la cantante de ópera Siena Rosso, que no cumple las condiciones de la sociedad para ser la pareja real del heredero Bridgerton. Después de que la artista le rompe el corazón, Anthony jura el amor y dice que para casarse “eliminará el amor” de sus condiciones. Y sigue adelante con su vida. Entonces, si la serie de Netflix continúa los libros, la segunda temporada traerá la historia de Anthony a primer plano.

Debido a la muerte de su padre, el deber de Anthony es actuar como benefactor de su madre y sus hermanos menores (Foto: Netflix)

ANTHONY, EL PERSONAJE PRINCIPAL DE LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”

Cada libro de “Bridgerton” se centra en un hermano diferente, el primer libro cuenta la historia de amor de Daphne y Simon y el segundo libro, “The Viscount Who Loved Me”, muestra el romance entre Anthony y una mujer llamada Kate Sheffield.

El libro es una historia clásica de dos personas que no se agradan mucho al principio. La historia también divulga que el aborrecimiento de Anthony por el amor no solo se relaciona con su desamor, sino con su miedo: morir a los 38 años, como su padre. Por ello, planea evitar el amor para preservar los sentimientos de su esposa y que no sufra como lo hace su madre. Anthony ya ha sido presentado como un personaje complejo y estas líneas argumentales enriquecerán la historia.

Al ver cómo se resolvió la tensión entre Daphne y Simon, tiene sentido que la serie pase a otros aspectos de la familia Bridgerton. La primera temporada no siguió el primer libro al pie de la letra, sino que amplió otros personajes e historias para atraer más interés a la trama. La estrategia funcionó y obtuvo más de 63 millones de visitas en su cuarta semana, valiéndose del título de ser la quinta serie original de Netflix más vista desde el inicio de la compañía.

“El método de presentar a varios miembros de la familia protagonsta a la vez es cuando el programa brilla, y traer la atención al intrigante personaje de Anthony seguramente será un éxito. El hijo mayor es atractivo, sofisticado, inseguro y decidido, todo lo cual lo convierte en un personaje favorable y comprensivo. ‘Bridgerton’ haría bien en brindar al público más de Anthony”, señala Screen Rant.