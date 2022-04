Como todos sabemos, la serie de Netflix que está causando una gran sensación en todo el mundo, “Bridgerton”, está basada en unos libros de Julia Quinn, lo que daría a entender que las siguientes temporadas ya están escritas y quienes se mueren de ganas por saber qué sucederá con sus personajes favoritos podrían leer las novelas para satisfacer su ansiedad.

Sin embargo, las dos primeras temporadas de la serie nos ha dejado en claro que la trama está basada en las novelas, pero no necesariamente sigue al pie de la letra todo lo que ya se ha escrito. Un claro ejemplo de ello es el personaje de Marina Thompson, quien en los libros no cuenta con mucho protagonismo.

La prima de los Featherington en pantallas ha sufrido varios cambios en la plataforma de streaming y ha aparecido más de lo que uno podía esperar, así que podría tener una historia ciertamente diferente a la que Julia Quinn redactó en sus páginas originales. Es más, durante las dos primeras temporadas ya jugó un rol importante en la historia.

Marina Thompson está teniendo una historia no muy feliz en la serie "Bridgerton" (Foto: Neflix)

¿QUÉ PASÓ CON MARINA THOMPSON EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”?

Durante las dos primeras temporadas de la serie de época hemos visto a Marina Thompson ocultando su embarazo para seguir su enamoramiento y casarse con Colin Bridgerton. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando su prima Penelope Featherington contó la verdad en el panfleto de Lady Whistledown.

Al conocerse que estaba embarazada, no tuvo más remedio que olvidar su verdadero amor y casarse con Phillip Crane, el hermano del difunto padre de su hijo, aunque entre ellos no habría una química tan grande y todo hace entender que juntos no serán felices.

Es más, en uno de los capítulos de la segunda temporada, la misma Marina hace una reflexión y señala que no todos pueden tener un final feliz y cargado de romanticismo.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON MARINA THOMPSON EN LAS SIGUIENTES TEMPORADAS?

Si es que la serie de Netflix se basa literalmente en los libros ya escritos, la continuación de la historia de Marina Thompson no es para nada bonita ni alentadora, sino todo lo contrario.

En las páginas escritas por la autora estadounidense, Marina muere a causa de una fiebre luego de que intentara suicidarse. Aunque, ya exista este desenlace, no significa que vaya a suceder tal cual.

Como ya hemos mencionado líneas arriba, la serie de Netflix ha presentado muchas diferencias en el personaje de Marina. Además, siempre se han encargado en revelar que quieren unos finales felices para todos los personajes que integran la historia de la sociedad inglesa.

Con estas premisas, los fanáticos de la producción aún pueden cruzar los dedos esperando que Marina Thompson encuentra la manera de ser feliz y reencontrarse con Colin, su verdadero interés romántico.

Marina Thompson podría tener un fatídico desenlace, según los libros (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

La tercera temporada de “Bridgerton” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a principios del 2023.

De hecho, Shonda Rhimes aseguró: “Ya estamos trabajando en la temporada 3 para que podamos tener un tiempo más corto entre temporadas”.