Tal como anunció Nicola Coughlan, actriz que interpreta a Penelope Featherington en “Bridgerton”, la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix basada en la saga romántica de Julia Quinn se centrará en la historia de amor de Colin (Luke Newton) y su personaje. Entonces, ¿qué pasará con Benedict en los nuevos episodios?

“Al igual que Lady Whistledown, he estado guardando un secreto durante bastante tiempo y puedo confirmaros a todos que la temporada 3 girará sobre la historia de amor de Colin y Penelope. He guardado ese secreto desde dos semanas después del estreno de la temporada 2″, dijo la actriz de 35 años.

Aunque los protagonistas de la serie producida por Shonda Rhimes son los hermanos Bridgerton, sin duda la historia de Penelope ha evolucionado de tal manera desde que se reveló que es Lady Whistledown al final de la primera temporada que ha llegado su momento de brillar.

Colin y Penelope serán los protagonistas de la tercera temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO DE “BRIDGERTON 3″ PARA BENEDICT?

De acuerdo al orden de los libros de Julia Quinn, debería seguir el romance de Benedict y Sophie, la hija ilegítima del conde de Penwood, pero la segunda temporada de “Bridgerton” dejó el camino preparado para Penelope y Colin. Pen ha estado enamorada de el hermano de su mejor amiga desde la infancia, pero este le rompió el corazón al decir frente a otros caballeros que jamás pensaría en cortejar a la menor de las Featherington.

Aunque los fanáticos de Benedict no están muy contentos con el cambio también podría ser algo positivo para el personaje de Luke Thompson, ya que le daría más tiempo para el desarrollo de su historia.

Al final de la segunda entrega de “Bridgerton”, Benedict decide renunciar a la escuela de arte, así que tiene que encontrar su camino antes de dedicarse a buscar a la misteriosa mujer que conoce en el baile de máscaras y de preocuparse por la desafortunada Sophie.

De hecho, la evolución de Benedict podría ser la trama secundaria e incluso podría conocer a Sophie al final de la tercera temporada. En el libro “An Offer from a Gentleman” Benedict y su interés romántico se conocen en un baile, pero no se vuelven a ver hasta después de algunos años.

Estos años podría haber jugado en contra de la historia de Colin y Penelope si se seguía el orden original de las novelas de Quinn. ¿Qué otros cambios se incluirán en los próximos episodios?