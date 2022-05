Aunque la primera temporada de “Bridgerton” no se centró en Anthony, este personaje ha sido clave en diversas escenas y narrativa de la historia, principalmente porque ejercía el rol de la cabeza de la familia, lo cual le daba un estrés tremendo en su vida diaria y no podía manejarlo de la manera correcta.

Para la segunda parte de la serie de Netflix, el papel en mención se convirtió en el principal para buscar el amor, así que tuvo una increíble evolución que se vio capítulo tras capítulo, incluyendo su forma de vestir, la cual tuvo un giro radical entre temporadas. Dejó de usar ropa sobria a sobresalir a simple vista.

Esos cambios de comportamientos y de apariencia notan algo significativo en el personaje, lo cual vamos a ir desglosando de a pocos para entender la idea que los productores han querido reflejar en la plataforma de streaming.

Anthony Bridgerton tenía una vestimenta más sobria durante los primeros capítulos de la serie (Foto: Netflix)

LA FORMA DE VESTIR DE ANTHONY EN LA PRIMERA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”

Durante los primeros capítulos de la serie “Bridgerton” fuimos testigos de cómo el vizconde Anthony estaba asumiendo las responsabilidades de ser la cabeza de su familia, siendo algo que lo abrumaba muchísimo y que no cumplía como debía. Además, su cabeza estaba viviendo un desorden inmenso debido a sus sentimientos.

En aquella temporada, el personaje en cuestión tenía un gran apego emocional y sexual con la cantante de ópera, Siena Rosso, con quien no pudo concretar una relación debido a que ella no se imaginaba ni sentía cómoda al pasar a la clase alta de la sociedad inglesa, aparentando algo que no es, así que se queda con otro hombre.

Es así que, durante todos esos episodios, él se vestía con una ropa sobria, como pantalones blancos y faldones y chalecos algo oscuros, sin llamar mucho la atención ni explotar toda su calidad en imagen.

EL SIGNIFICADO DEL ÚLTIMO TRAJE DE ANTHONY EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BRIDGERTON”

Para la segunda temporada todo cambió en Anthony y tomó mayor protagonismo, pues estaba dispuesto a encontrar el amor. Incluso, se interesó en dos chicas: Edwina y Kate.

Para el momento del cortejo, la apariencia del vizconde cambió radicalmente y comenzó a usar ropa más elegante como trajes completos de pies a cabeza, los cuales ayudaron para que se vea más renovado y con una nueva y diferente imagen a la que nos había acostumbrado.

Finalmente, Anthony descubre que está totalmente enamorado de Kate, con quien decide iniciar una relación. Para este momento, su ropa ya es completamente diferente, usando chalecos claros y pantalones oscuros.

Esa vestimenta al final de la temporada tiene un significado. Y es que el mayor de los Bridgerton ya está más relajado, feliz y sus responsabilidades al ser la cabeza de la familia ya no lo abruman tanto como antes porque ha aprendido a manejarlas y equilibrarlas.