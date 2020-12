“Bridgerton” es una serie de Netflix y Shondaland que sigue la historia de Daphne, una jovencita que está a punto de entrar en el ‘mercado matrimonial’ de Londres y pretende seguir los pasos de sus padres y casarse por amor en lugar de hacerlo por una simple responsabilidad al ser parte de la realeza.

Sin embargo, cuando su hermano mayor se empieza a ocupar de sus pretendientes, una revista de sociedad donde escribe Lady Whistledown comienza a mermar su reputación. Los chismes y comentarios negativos durante la era de la regencia eran sumamente destructivos, así que Daphne tiene que hacer algo para desmentir a esta misteriosa mujer.

El elenco de “Bridgerton” está conformado por actores como Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker y Ruby Barker, quienes se han llevado el drama a un nuevo nivel, pero por muchos episodios los fans no supieron quién encarnaba a Lady Whistledown.

Finalmente, su identidad se revela durante los últimos episodios de “Bridgerton”, haciendo evidente que solo una persona sabía lo que se escribió en la revista. Cuidado, más adelante habrán SPOILERS de la serie sobre lo que menciona The Wrap de Lady Whistledown y como los espectadores descubrieron quién era.

¿QUIÉN ERA LADY WHISTLEDOWN EN “BRIDGERTON”?

¿Quién era Lady Whistledown en "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

Con todos los actores y personajes anteriormente mencionados, era posible que cualquiera de ellos pudiera haber sido Lady Whistledown, y “Bridgerton” intentó guiar a los fans en la dirección equivocada un par de veces, pero su verdadera identidad finalmente se reveló como Penélope Featherington.

La mejor amiga de Eloise fue en realidad la escritora detrás del tabloide todo el tiempo. Puede ser impactante al principio considerando que el periódico fue en contra de la misma Featherington, pero al mismo estilo de “Gossip Girl”, ella tuvo que exponer a su familia y a si misma tanto como cualquier otra persona si quería mantener cualquier sospecha fuera de ella.

Si se presta mucha atención, es posible captar algunos indicios sutiles y uno no tan sutil en el camino. En primer lugar, Penélope encaja perfectamente con alguien que estuvo en todas las fiestas, obtuvo toda la información y tenía mucho tiempo libre. Ella es la menor de sus hermanas, por lo que no estaba demasiado preocupada por tratar de encontrar un marido como lo hubieran estado las demás.

Lady Whistledown era Penélope, la mejor amiga de Eloise (Foto: Netflix)

Además, su madre estaba ocupada encubriendo la situación de Marina, y su padre estaba abrumado con sus deudas, por lo que no estaban demasiado involucrados en las actividades extracurriculares de Penélope. También siguió preguntando a Eloise si tenía alguna pista sobre quién es Lady Whistledown, lo que podría haber sido un interés genuino, pero ahora sabemos que probablemente solo se cuidaba las espaldas.

Sin embargo, Penélope se delató a sí misma en el sexto episodio cuando escribió sobre el hecho de que Marina estaba secretamente embarazada y estaba tratando de engañar a Colin Bridgerton para que se casara con ella. Penélope era una de las pocas personas que sabía sobre eso y también estaba muy en contra de que Marina intentara seducir a Colin porque pensaba que estaba mal y claramente lo amaba.

Penélope era secretamente Lady Whistledown (Foto: Netflix)

Ella quería detener el compromiso, por lo que no hace falta ser un científico para sumar los hechos y darse cuenta de que tenía que ser Penélope. Incluso Eloise señala que era extraño que Lady Whistledown pasara de escribir sobre cosas que se habrían visto o escuchado en las fiestas a algo que alguien que sabía de primera mano tenía que habérselo dicho explícitamente.

En los libros de “Bridgerton”, la identidad de Lady Whistledown no se revela hasta el cuarto libro, “Romancing Mister Bridgerton”, así que es posible que la identidad de la misma no sea revelada sino hasta muy entrada en la temporada 2 o incluso en las próximas temporadas del programa. ¿Quién lo descubrirá primero? No hay duda que Penélope es astuta, así que alguien más inteligente que ella tendrá que desenmascararla.

Penélope siempre estuvo mirando todo en "Bridgerton" (Foto: Netflix)