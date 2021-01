“Bridgerton” y su misterioso final casi aseguran una segunda entrega para esta producción creada por Chris Van Dusen. Al fin y al cabo, hay mucho material de donde sacar más historia. Recordemos que se basa en una saga de ocho novelas románticas de la autora estadounidense Julia Quinn. Pese a ello, la temporada 2 de la serie original de Netflix podría estar en riesgo por la pandemia del COVID-19.

“Bridgerton” gira principalmente alrededor de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page), el duque de Hastings; una pareja que finge estar enamorada para alejar a las mujeres del duque, quien no quiere casarse ni tener hijos por una promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte. Sin embargo, los sentimientos afloran y terminan amándose perdidamente.

Cabe señalar que el final de la primera temporada dejó varias preguntas sin resolver, así que se hace necesaria una nueva entrega en torno a esta familia y sus allegados, aunque por el momento Netflix ni Shondaland han confirmado la renovación. Lo cierto es que, por la saga de los libros la continuación de la historia parece un hecho. Claro está, esto sin contar el avance rápido de la pandemia en el mundo y la lenta llegada de una vacuna.

“Bridgerton” y su misterioso final casi aseguran una segunda entrega para esta producción creada por Chris Van Dusen (Foto: Netflix)

TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON” EN RIESGO POR COVID-19

De hecho, la protagonista de la primera temporada, Phoebe Dynevor, tiene dudas sobre cómo los protocolos de seguridad de COVID-19 podrían alterar la logística. “No puedo imaginar cómo sería posible filmar en estas circunstancias”, dice la actriz a Deadline.

“Hay tantos extras y tantos miembros del equipo, y es un espectáculo muy íntimo. Simplemente me desconcierta cómo lo filmaríamos bajo las normas COVID, a menos que hubiera una vacuna de antemano”, agregó.

Como se recuerda, la producción de la primera temporada de la serie de Netflix finalizó los primeros días de 2020, justo antes que la pandemia del coronavirus paralice todas las actividades en el mundo. Y si bien actualmente algunas producciones ya pudieron volver al rodaje siguiendo los protocolos sanitarios, las preocupaciones de Dynevor tienen sentido; sobre todo, si se tiene en cuenta las características individuales de la serie.

Por ejemplo, la coreografía de las apasionantes escenas de amor entre Daphne y el duque de Hastings tomó seis semanas, señala la actriz. Page y Dynevor trabajaron sus momentos íntimos con un coordinador especial y esa química jamás hubiera podido florecer bajo los protectores faciales y las mascarillas.

La protagonista de la primera temporada, Phoebe Dynevor, tiene dudas sobre cómo los protocolos de seguridad de COVID-19 podrían alterar la logística (Foto: Netflix)

Dynevor compara su trabajo en “Bridgerton” con lo que vivió en el rodaje de “Younger”, que empezó después de terminar la primera y tuvo que seguir los protocolos de seguridad de COVID-19, que en comparación eran muy restrictivos.

“Cuando estaba rodando, llevábamos mascarillas en los ensayos. No te las quitas hasta que dicen ‘¡Acción!’. Al menos nosotros no lo hacíamos”, recuerda la intérprete. “Fue una experiencia extraña. No veo la cara del nuevo novio de mi personaje hasta que rodamos una escena juntos, lo cual es muy raro”.

En conclusión, el rodaje de “Bridgerton”, al igual que otras producciones, podría sufrir un retraso debido a la pandemia y, por consecuencia, también el estreno de los nuevos episodios. Aunque, claro, para que los fans se sumen a esta preocupación antes Netflix debe confirma la segunda entrega de su serie.