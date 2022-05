Anthony (Jonathan Bailey) encontró a su vizcondesa y tiene su final feliz, al igual que Daphne y Simon, pero sus hermanos aún deben encontrar su camino en las dos próximas temporadas de “Bridgerton” que ya confirmó Netflix.

″'Bridgerton’ nos dejó boquiabiertos”, dijo Bela Bajaria, vicepresidenta de televisión global de Netflix, en un comunicado. “El equipo creativo, dirigido por Shonda [Rhimes], conocía el material y entregó un drama hermoso, emotivo y romántico para nuestros miembros. Tienen algunos planes emocionantes para el futuro y creemos que el público seguirá fascinado por este programa. Estamos planeando estar en el negocio de ‘Bridgerton’ por mucho tiempo más”.

Por lo pronto, se sabe que la tercera entrega también tendrá ocho episodios, que empezarán a grabarse en la primera mitad del 2022, según lo confirmado por Nicola Couglan y Shonda Rhimes.

Kate y Anthony, ¿reaparecerán en la tercera temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”

En principio y de acuerdo a los libros de Julia Quinn, la tercera temporada de “Bridgerton” debía centrarse en Benedict y su búsqueda para localizar, primero a la misteriosa mujer de un baile de máscaras, y luego a Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood.

No obstante, Nicola Coughlan, quien interpreta a Penelope Featherington, confirmó que “Bridgerton 3″ contará la historia de amor de Colin y su personaje. De hecho, la segunda entrega de la serie de Netflix dejó abierta la posibilidad de que se resuelva los asuntos pendientes de ambos personajes. Ahora, con la confirmación, esto está más claro.

Como se recuerda, en la segunda temporada, Colin empezó a ver con otros ojos a Penelope, quien lo ama en secreto desde que eran niños. Sin embargo, cerca del final él le rompe el corazón al decir frente a otros caballeros de Londres que jamás se casaría con Pen.

Para Nicola Coughlan esto último servirá para Penelope se de cuenta que su amado Colin no es tan perfecto. “Siempre sentí que [esa parte de las novelas] era importante porque Penelope necesita darse cuenta de que Colin es un ser humano imperfecto”, comentó la actriz de 35 años a Entertainment Weekly tras el final de la segunda temporada de “Bridgerton”.

“Él no es un dios; no es un Adonis. Si alguna vez van a tener algún tipo de relación, verlo de esa manera no es saludable para ella. Tiene que verlo con defectos y con todo, y actualmente no lo hace. A la larga, probablemente sea algo bueno, pero no va a ser algo bueno de inmediato”, agregó.

Penelope será la protagonista de la tercera temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

La tercera temporada de “Bridgerton” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas de las imágenes de la anterior entrega.

Tráiler de la temporada 2 de "Bridgerton", serie de Shonda Rhimes para Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRIDGERTON” 3

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Sharma

Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown (narradora)

Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton

Luke Newton como Colin Bridgerton

Nicola Coughlan como Penelope Featherington

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Joanna Bobin como Lady Cowper

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Ruby Stokes como Francesca Bridgerton

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Polly Walker como Lady Portia Featherington

Jessica Madsen como Cressida Cowper

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

Los Bridgerton volverán para la tercera temporada ¿también Francesca? (Foto: Netflix)

La tercera temporada de “Bridgerton” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a principios del 2023.

De hecho, Shonda Rhimes aseguró: “Ya estamos trabajando en la temporada 3 para que podamos tener un tiempo más corto entre temporadas”.

¿Qué pasará con la reina Charlotte en la tercera temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ “BRIDGERTON”?

La serie de Netflix es una de las producciones más populares de los últimos tiempos, pues en cada temporada cuenta una historia diferente que no se aleja de la trama original.

Además, debido a que cada entrega está basada en cada uno de los hermanos, se esperaría de que fuera ocho temporadas. Sin embargo, esto no sería así. Conoce los motivos AQUÍ.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “BRIDGERTON”

¿POR QUÉ FRANCESCA ABANDONÓ LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”?

Chris Van Dusen explicó a TVLine que Ruby Stokes tuvo que irse debido a un compromiso previo con otra serie de Netflix. Se trata de “Lockwood & Co”, serie de suspenso sobrenatural escrita por Jonathan Stroud y que contará con las actuaciones de Cameron Chapman y Ali Hadji-Heshmati.

“Amo a Francesca, pero la perdimos a mitad de la temporada 2″, dijo el showrunner de “Bridgerton” al medio antes mencionado. “Después de agotar todas las demás opciones, lamentablemente tuvo que salir por razones fuera de nuestro control. Quizás la temporada 3 sea la vencida”. MÁS DETALLES AQUÍ.

Ruby Stokes como Francesca e la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE EXPLICA LA AUSENCIA DE SIMON EN “BRIDGERTON” 2?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo Chris Van Dusen señaló que se siente la presencia del Duque de Hastings. Además, indicó que no se tiene que explicar la ausencia de Simon porque simplemente está en su hogar cumpliendo con sus funciones.

“Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para el debut de Eloise]. Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí”, explicó.

Simon Basset será mencionado en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “BRIDGERTON” 2 TIENE MENOS ESCENAS DE CAMA?

A diferencia de Simon (Regé-Jean Page) y Daphne (Phoebe Dynevor), Kate y Anthony no pueden dar rienda suelta a su pasión, ya que que sería completamente inapropiado y estarían traicionando a Edwina Sharma.

“Nuestro enfoque de la intimidad y el sexo en la serie realmente se ha mantenido igual desde la primera temporada. Todas las escenas de sexo, coreografiadas con un coordinador de intimidad, tienen un propósito mucho mayor”, explicó el showrunner de “Bridgerton”.

Anthony y Kate al final de la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS 15 HIJOS DE LA REINA CHARLOTTE?

En efecto, en la vida real, la reina Carlota tuvo 15 descendientes, 13 de ellos llegaron a vivir hasta la edad edulta. La princesa Amelia, que es mencionada en la serie que produce Chris Van Dusen, fue una de ellas aunque falleció de tuberculosis a los 27 años.

Los dos hijos que no alcanzaron la adultez fueron los príncipes Octavius y Alfred, quienes murieron de viruela a los cuatro y dos años, respectivamente. MÁS DETALLES AQUÍ.

¿QUÉ PASÓ CON MARINA THOMPSON EN LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”?

Durante las dos primeras temporadas de la serie de época hemos visto a Marina Thompson ocultando su embarazo para seguir su enamoramiento y casarse con Colin Bridgerton. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando su prima Penelope Featherington contó la verdad en el panfleto de Lady Whistledown.

Al conocerse que estaba embarazada, no tuvo más remedio que olvidar su verdadero amor y casarse con Phillip Crane, el hermano del difunto padre de su hijo, aunque entre ellos no habría una química tan grande y todo hace entender que juntos no serán felices. Más detalles aquí.

¿QUÉ ES EL POLVO QUE ASPIRA LA REINA CHARLOTTE?

La sustancia en polvo que aspira la reina Charlotte se llama rapé, un tipo de tabaco que se obtiene tras moler las hojas de la planta del tabaco. Se puede combinar con especias y lograr un sabor y olor diferente al tabaco solo. Aunque el tabaco no es ilegal, sí genera adicción y riesgos a la salud como cáncer.

Según el diario de Sevilla, esta sustancia era muy popular durante la época de la Regencia en la que se sitúa la ficción de Netflix y en el siglo XVIII la solían usar personas de todas las clases sociales en Reino Unido. Pero, ¿qué pasó cuando la Reina Charlotte comenzó a consumirlo? MÁS INFORMACIÓN.

MÁS INFORMACIÓN: Las pistas que anunciaban a Colin y Penelope como protagonistas de la temporada 3

La reina Charlotte en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE EDWINA SHARMA EN LOS LIBROS DE “BRIDGERTON”?

En los libros de “Bridgerton”, las novelas de Julia Quinn, el personaje de Edwina Sharma se casa con el señor Bagwell, un hombre erudito de una familia no tan rica. Sin embargo, en este hombre, Edwina encuentra un amor que empieza por el disfrute de la lectura y las discusiones de temas intelectuales.

De esta manera, en la ficción de Quinn, Edwina se casa muy enamorada de Bagwell y no con el príncipe Friedrich, como se ha dejado entrever en la serie de Netflix. Sin embargo, la producción televisiva ha tenido muchas modificaciones y esto podría suceder con Edwina.