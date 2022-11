La recordada serie “Zoey 101″ tuvo protagonista a la hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn, así que no es extraño que la ya consagrada celebridad haya pasado por los sets de grabación en alguna oportunidad. Sin embargo, cada visita que dio por Nickelodeon no habría sido de las mejores para las demás personas que estaban allí.

Esto, casualmente, le ocurrió a una joven Alexa Nikolas, quien también formaba parte del reparto de la producción estadounidense. La actriz estuvo hace poco en el podcast Vulnerable de Christy Carlson Romano y habló sobre su experiencia en la serie ya mencionada, la cual no fue muy buena, en parte también por su mala experiencia con Britney Spears.

Durante la entrevista, Nikolas recordó cuando tuvo un encontrón nada agradable con la cantante que ahora tiene 40 años, señalándola como alguien que le gritó de una manera muy agresiva, que hasta ahora no puede olvidar.

Resulta que Jamie Lynn le dio a Britney que Alexa la estaba acosando, lo cual era mentira, según lo que la afectada contó en la entrevista. La famosa cantante, obviamente, salió a defender a su hermana, atacando a su compañera de escena, causándole una huella que jamás superó.

Alexa Nikolas interpretó a Nicole Bristow en "Zoey 101" (Foto: Alexa Nikolas / Instagram)

BRITNEY SPEARS SE DISCULPA CON ALEXA NIKOLAS

La cantante Britney Spears, luego de haber escuchado el podcast, usó sus redes sociales para hablar al respecto y, sorprendentemente, pidió disculpas por sus acciones, por más que ya hayan pasado varios años. Además, recriminó la actitud que su hermana había tenido por aquellas épocas, engañándola en múltiples ocasiones.

“Me rompió el corazón ver tu entrevista sobre tu experiencia en el negocio. Sé que han pasado 15 años de lo que estás compartiendo, pero créeme… sé que todavía importa. ¡Aunque me he disculpado contigo personalmente solo por ‘instinto’, mi corazón en ese momento no sabía lo increíblemente buena que era mi familia con el lenguaje de actuación. El asistente de dirección y mi madre incluida en la sala estaban en silencio. Mi hermana era literalmente como mi hija mientras crecía, así que me disculpo por mi ignorancia por gritarte cuando obviamente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando”, indicó.

Por si ello fuera poco, le recomendó que mandé lejos a Nickelodeon por todo lo que le hizo a ella y otras actrices.

“La forma en que hablaste me dio fuerza e inspiración, pero te escribo este mensaje hoy porque lamento haber lastimado tus sentimientos. Deberías decirle a Nickelodeon que te bese el trasero”, finalizó el mensaje que luego borró.

ALEXA NIKOLAS ACEPTÓ LAS DISCULPAS

Totalmente sorprendida por el mensaje de Britney Spears, la actriz Alexa Nikolas usó su cuenta de Instagram para responderle de buena forma y agradecerle por haber tenido ese gesto de disculparse, pese a que ya había pasado mucho tiempo.

“Estoy sentada aquí llorando con la mandíbula en el suelo. Gracias por verme y escucharme. Gracias por disculparte. Honestamente, esta es una de las cosas más amables que alguien ha hecho por mí. Nos olvidamos como sociedad de cuánto nos impacta el apoyo y el amor. Mi yo infantil y mi yo actual están asombrados de la increíble persona que eres. Gracias por ser tú y aceptar todo lo que eres. No puedo esperar para mostrarle a mi hija Nova la inspiración que eres ahora y para siempre. Te amo. Te mereces lo mejor. Eso es todo por ahora. Gracias. Ah, y Nickelodeon puede besarme el trasero”, escribió ella.

La publicación completa: