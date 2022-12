Cuando ambas eran muy jóvenes, fueron muy cercanas y se querían demasiado, pero, con el pasar del tiempo, parecía que eso había dejado de ser así. Britney Spears y su hermana Jamie Lynn habrían tenido un distanciamiento en los últimos años, según una serie de rumores, y eso ya habría llegado a su final.

Primero, debemos entender un poco el contexto del porqué se decía que ambas celebridades estaban atravesando una enemistad entre ellas. Todo habría sucedido o iniciado durante el juicio que la cantante tuvo para recuperar su libertad luego de estar bajo tutela de su padre desde el año 2018.

Muchas personas reconocidas hicieron público su apoyo a la artista, mientras que otras decidieron quedarse en silencio, como Jamie Lynn, quien no dijo nada hasta que se terminó el proceso legal y afirmó que su hermana era un ejemplo a seguir. Eso habría fastidiado a Britney Spears, al punto de declarar que no iba a olvidar a las personas que no la apoyaron.

Desde ese momento, se especuló mucho acerca de la tensión que habría existido entre ambas, aunque nunca terminó por confirmarse. Sin embargo, recientemente sucedió algo que desmentiría esas versiones o que darían final a esa supuesta pelea entre hermanas.

Y es que la propia Britney Spears emitió un mensaje para su hermana en sus redes sociales, enterneciendo al mundo entero y dejando en claro que todo el cariño que siente por ella se mantiene intacto.

EL MENSAJE DE BRITNEY SPEARS A JAMIE LYNN

Britney Spears celebró su cumpleaños número 41 el pasado viernes 2 de diciembre con una curiosa publicación en su cuenta de Instagram, la cual incluyó unas imágenes de su hermana menor Jamie Lynn.

Pero lo más curioso no fueron esas fotografías, sino el mensaje que le escribió, dándole a conocer todo el cariño que siente por ella y callando a quienes decían que había una pelea entre ambas.

“Es mi cumpleños, pero tú eres mi corazón, así que estoy pensando en ti. Felicitaciones por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu espectáculo. No estás sola. Si alguien sabe cómo se siente, esa soy yo. Te amo, mi hermanita”, escribió Britney.

¿HUBO RECONCILIACIÓN?

Debido a los rumores de pelea entre ambas, se habla que posiblemente todo haya quedado en el pasado, empezando una nueva etapa de sus vidas juntos, por lo que existe una gran duda en torno a eso.

Lo cierto es que no se sabe si esa enemistad llegó a su fin o no, pues Jamie Lynn no ha respondido en sus redes sociales a la publicación de su hermana, lo cual nos indica que, de momento, todo seguirá siendo un misterio.