Haberle puesto fin a su relación con el modelo Sam Asghari parece no haber afectado a Britney o eso estaría dando a entender en redes sociales. Y es que, la mujer de 41 años dijo presente en el ciberespacio y dejó sorprendidos a sus seguidores por la habilidad que permitió ver cuando apareció luego de su reciente separación amorosa con su expareja.

Britney, que se ha caracterizado por tener conductas llamativas a lo largo de su carrera musical y vida personal, volvió a aparecer en Instagram para asegurar que no la estaría pasando nada mal, a pesar de terminar su vínculo con su esposo hace unos días, por lo contrario, la celebridad se ha dado el tiempo de compartir una receta con sus fanáticos.

Britney cocinera

Con más de 195 mil ‘me gusta’, Spears pudo hacer viral su singular reaparición en la cocina, puesto que, mostrando sus dotes culinarios fue que volvió tras su ruptura amorosa. La cantante compartió con sus fans su receta para hacer una tortilla de pimientos, demostrando que estaría enfocada en otras cosas para no darle importancia a su momento sentimental.

“¿Por qué los restaurantes no sirven pimientos en tortillas? ¡Así es como me gusta! Es la única manera, son tan dulces”, se puede leer en la descripción de la publicación, la misma que mostró cómo ella corta y cocina los pimientos en una sartén. Cabe mencionar que, Britney no apareció mucho en el clip, por lo contrario, evitó mostrar su rostro.

La pasa bien

Por otro lado, la nueva faceta de Spears llegó luego de haber tenido una supuesta celebración de separación, ya que, fue vista teniendo una fiesta con muchos hombres, los cuales la estuvieron cargando para las fotografías. Además, en el video que subió ella misma se apreció que lució un apretado vestido de color verde.

