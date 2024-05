Desde fines de los 90, Britney Spears conquistó al mundo con sus temas, bailes y magníficos shows en diversos escenarios. Gracias a sus innumerables presentaciones, los especialistas en la industria musical pronto la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, ganándose el apelativo de la “Princesa del Pop”. Si bien, a su corta edad ya había cautivado a millones de fanáticos y amantes de la música, la cantante también se robó el corazón de varios muchachos con los que llegó a tener un romance. En los siguientes párrafos, te damos a conocer quiénes han sido los novios y esposos de la intérprete de “Baby One More Time”.

Cabe mencionar que la última relación que tuvo fue con Sam Asghari, quien se convirtió en su esposo en junio de 2022, lamentablemente el matrimonio duró poco más de un año, ya que en septiembre de 2023, él pidió el divorcio por diferencias irreconciliables.

EL HISTORIAL AMOROSO DE BRITNEY SPEARS

A continuación, las parejas que ha tenido Britney Spears. La recopilación fue realizada por US Weekly.

REG JONES (1995-1997)

Cuando Britney Spears solamente tenía 14 años y vivía en la zona rural de Luisiana, inició su romance adolescente con Reg Jones, el cual duró dos años.

JUSTIN TIMBERLAKE (1998-2002)

Cuando Britney Spears y su entonces novio Justin Timberlake llegaron a la 29ª edición de los American Music Awards en Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2002 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

Su relación con Justin Timberlake fue la más sonada, toda vez que él también era una estrella, al ser integrante de la boy band ‘N Sync. Fueron novios durante cuatro años, pero acabaron en malos términos. Él escribió su tema “Cry Me a River”, en el que supuestamente ella le había sido infiel. Años después, en 2023, Spears reveló en sus memorias “The Woman in Me”, que estaba esperando un hijo de Kimberly, pero abortó porque no quería convertirse en padre.

WADE ROBSON (2001-2002)

Antes del fin de su relación con Timberlake, se rumoreó que Britney había iniciado un romance clandestino con el coreógrafo Wade Robson. Si bien, ellos no hicieron caso a los señalamientos, sus salidas continuaron por un año. En sus memorias, la artista confesó que sí había engañado a Justin con él.

JARED LETO (2003)

Aunque Spears aseguró que solamente tenía una amistad con Jared Leto, pero las salidas que tuvo con el actor y cantante hicieron suponer a más de uno que entre ellos había algo más.

COLIN FARRELL (2003)

Britney Spears y el actor irlandés Colin Farrell cuando llegaron al estreno de su película 'The Recruit', en Hollywood, CA, el 28 de enero de 2003 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

En 2003, la presencia de ambos en la alfombra roja hizo pensar que entre ellos había un gran acercamiento, algo que confirmaron cuando vieron a Britney Spears y Colin Farrell dándose un beso. Él aseguró que no tenían un romance y que la estaba “pasando bien”, pues solo era un chico de 26 años.

COLUMBUS SHORT (2003)

Columbus Short en el estreno mundial de "Muerte en un funeral", del cual formó parte, en el Arclight Cinerama Dome, el 12 de abril de 2010 en la sección de Hollywood de Los Ángeles (Foto: Robyn Beck / AFP)

Spears fue fotografiada besando a su bailarín de respaldo Columbus Short, quien en aquel entonces estaba casado. Esto provocó el fin de su matrimonio con Brandi Short, al igual que el cese de su trabajo con la artista.

JASON ALEXANDER (2004)

Jason Alexander fue el primer esposo de la cantante Britney Spears (Foto: Robyn Beck / AFP)

Tras una larga noche de fiestas en Las Vegas, Britney se casó con su amigo de la infancia Jason Alexander en la Little White Wedding Chapel. Luego de 55 horas se divorciaron.

KEVIN FEDERLINE (2004-2007)

Tras tres meses de noviazgo, Spears y el bailarín Kevin Federline se casaron en 2004. Fruto de su unión tuvieron dos hijos: Jayden James y Sean Preston, pero su matrimonio llegó a su fin en 2007. Ella citó diferencias irreconciliables.

ISAAC COHEN (2007)

La intérprete de “Toxic” salió con el modelo Isaac Cohen, quienes fueron vistos por primera vez en un paseo frente a Marina Del Rey, California. A pesar de que todo marchaba bien, sus estilos de vida muy distintos, los obligaron a terminar su noviazgo. Quedaron como amigos.

HOWIE DAY (2007)

Cuando Spears entró al centro de rehabilitación Promises en Malibú, en 2007, conoció a Howie Day, con el que comenzó a salir. La madre de la cantante se mostró muy preocupada cuando se enteró que hace un tiempo el cantante había sido arrestado.

ADNAN GHALIB (2007-2008)

Aunque era perseguida por los paparazzi, se enamoró de los fotógrafos que la seguía en diciembre de 2007. Fue de Adnan Ghalib. En octubre de 2012, él testificó en un juicio entre el exmánager de Britney, Sam Lutfi, y su familia.

JASON TRAWICK (2009-2013)

La vez que Jason Trawick y Britney Spears llegaron a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2011, el 28 de agosto de 2011 en el Nokia Theatre en el centro de Los Ángeles, California (Foto: Frderic J. Brown / AFP)

Spears tuvo una relación estable con su exmánager Jason Trawick, con quien inició un romance en 2009. Todo marchaba tan bien que se comprometieron en diciembre de 2011, pero nunca llegaron al altar, por lo que en enero de 2013 dieron por finalizado todo.

DAVID LUCADO (2013-2014)

La artista comenzó a salir con el abogado David Lucado en marzo de 2013. La relación terminó en agosto de 2014.

CHARLIE EBERSOL (2014-2015)

Cuando la cantante Britney Spears y Charlie Ebersol asistieron a los Billboard Music Awards 2015, el 17 de mayo de 2015, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (Foto: Robyn Beck / AFP)

Spears inició un romance con Charlie Ebersol en octubre de 2014, pero al poco tiempo terminaron, en junio de 2015.

SAM ASGHARI (2016-2023)

Britney Spears habla de su exesposo Sam Asghari en su libro “The Woman in Me”. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Aunque ya había tenido varios romances fallidos, ella le dio oportunidad otra vez al amor, esta vez lo hizo con el modelo y preparador físico Sam Asghari, a quien conoció en octubre de 2016 en su video musical “Slumber Party”. La química fue inmediata y se enamoraron, hasta que se comprometieron en septiembre de 2021. El matrimonio fue en junio de 2022 con la presencia de diversas estrellas, pero en agosto de 2023, su esposo le pidió el divorcio.