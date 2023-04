“Bronca” (“Beef” en inglés) ha sido una de las mejores series de Netflix de este 2023, pero el éxito del programa se está nublando con la controversia alrededor de David Choe, quien interpreta a Isaac, el primo del protagonista. La polémica ha surgido luego de que los usuarios de redes sociales recordaran los desagradables comentarios que hizo sobre una agresión sexual.

En el programa de televisión, el actor da vida al problemático primo de Danny Cho (Steven Yeun) y la causa de que el personaje principal se encuentre en una situación económica tan precaria. Sus actividades ilegales llevaron a que el hotel de los padres del protagonista fuera embargado y él tenga que romperse la espalda para hacer suficiente dinero para recompensarlo.

Al parecer, David no tiene que escarbar tanto en su talento dramático para sacar a relucir su personaje. Durante un episodios de su podcast “DVDASA” en el 2014, contó acerca de una presunta interacción sexual no consensuada con una masajista, básicamente, dijo que la había obligado a hacer algo que ella no quería.

En ese momento, sus comentarios causaron indignación y el actor de “The Mandalorian” aseguró que la historia era falsa y que en realidad se la inventó para generar una reacción en el público.

“No era una representación de mi realidad”, dijo después de las críticas. “Soy un artista y un narrador y veo mi programa ‘DVDASA’ como una extensión completa de mi arte”.

David Choe junto a Steven Yeun en "Bronca" (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJERON EL CREADOR Y LAS ESTRELLAS DE “BRONCA” SOBBRE LOS COMENTARIOS DE DAVID CHOE?

Aunque David Choe se ha mantenido activo desde entonces, no ha tenido papeles principales y los programas que conducía no tuvieron tanta popularidad. Por ejemplo, fue parte de un episodio de “The Mandalorian” como un extra.

Por el contrario, su papel como Isaac Cho en “Bronca”, una de las series más populares del momento, ha adquirido mucha más visibilidad. Por ello, era inevitable que sus controvertidos comentarios vuelvan a resurgir y el resto de la producción sea criticada por incluirlo, pese a haber asegurado (en broma o no) haber agredido sexualmente a una mujer.

Después de varios días de discusión, los miembros de la serie de Netflix– incluyendo al creador Lee Sung Jin, los productores ejecutivos y estrellas, Steven Yeun y Ali Wong–, emitieron un comunicado a Vanity Fair. En la declaración, aseguran que están convencidos de que la historia fue ficción, pero eso no quitaba de que fuera “extremadamente perturbadora”.

“La historia que inventó David Choe hace nueve años es innegablemente hiriente y extremadamente perturbadora. No aprobamos esta historia de ninguna manera, y entendemos por qué ha sido tan perturbadora y desencadenante”, dijeron.

No obstante, los creadores y productores de “Bronca” piensan que las disculpas de Choe y su trabajo personal, han sido suficiente para dejar esto pasar.

“Somos conscientes de que David se disculpó en el pasado por inventar esta horrible historia, y lo hemos visto trabajó para obtener el apoyo de salud mental que necesitaba durante la última década para mejorar y aprender de sus errores”, agregaron.