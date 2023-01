La carrera de Bruce Willis en la actuación está llegando a su final y ahora, en cines de algunas partes del mundo, incluyendo España y Estados Unidos, se encuentra en cartelera “Detective Knight: Redención”, que será la penúltima película del actor que veremos antes de pasar al retiro definitivo.

La película forma parte de la trilogía de esta saga y marcará uno de los últimos capítulos en la actuación para el experimentado actor de películas de acción, así que es casi obligatorio ir a verla para despedirlo de la mejor manera.

¿POR QUÉ BRUCE WILLIS DEJARÁ DE ACTUAR?

En marzo de 2022 la familia del actor de Hollywood emitió un comunicado para dar algunos detalles sobre su salud, llegando a informar al mundo entero que padece de afasia.

Esa enfermedad produce un trastorno del lenguaje que afecta a la capacidad de comunicación, por lo que se le hace algo imposible continuar con la carrera que tanto le ha dado a través de los años.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, se podía leer.

Bruce Willis es un reconocido actor de películas de acción Foto: Getty Images)

LA PELÍCULA “DETECTIVE KNIGHT: REDENCIÓN”

Bruce Willis interpreta a James Knigth, un expolicía que solo quería pasar al retiro de una manera relajada, sin tener muchos problemas y así disfrutar de todo el tiempo que tiene libre, pero eso no logra ser así.

Una fuga de una prisión, dirigida por un peligroso terrorista, pone en jaque a la ciudad, por lo que Knigth vuelva a dirigir las acciones en contra del grupo criminal que está disfrazado como Santa Claus.

Póster oficial de "Detective Knight: Redención" (Foto: Lionsgate)

LOS TRUCOS QUE USÓ BRUCE WILLIS PARA GRABAR LA PELÍCULA

El actor, cuando estaba grabando esta película, ya había sido diagnosticado con la enfermedad mencionada, así que se ya tenía algunos problemas para comunicarse y expresar sus diálogos. Es por ello que la producción y el actor tuvieron que elaborar unos trucos en la filmación.

Por ejemplo, se conoció que Willis no interactúa mucho en pantalla y no tiene muchos diálogos. Además, leía sus líneas en voz alta cuando no grababa con la finalidad de retenerlas de mejor manera.

Sin embargo, siempre había posibilidades de que las frases sean olvidadas, así que el actor llevaba un audífono en el que le decían que debía hablar en caso no lo recordara.