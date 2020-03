Desde el año 2016, cuando hizo pública su orientación sexual a través de un extenso y emotivo mensaje, Bruno Ascenzo no ha dudado en defender la causa por la igualdad. En #Dilo con Jannina Bejarano (programa grabado a fines de febrero) refuerza que los discursos individuales aportan, pero que es importante que cada actor de la sociedad impulse el amor y no el odio.

Al ser un personaje público desde los 13 años, Bruno Ascenzo ha sido mesurado en su comportamiento lejos del escándalo. Sin embargo, causó revuelo por la confesión de su orientación sexual hace cuatro años. “¿Qué te motivó a contarlo públicamente?", pregunta Jannina Bejarano, conductora de #Dilo. “No entendía por qué se le ponía una carga tan negativa a una manera de relacionarse, de querer”, explica.

El director de Soltera Codiciada no pudo ser indiferente a los nefastos calificativos que algunas personas expresan hacia la homosexualidad. “Yo sentía que no estaba haciendo nada malo, que no era una mala persona. No me considero una mercancía fallada, que esté enfermo, pero el mundo ve esto como algo malo. Hay un error en la comunicación”, refiere. En su ánimo de cambiar las ideas equivocadas, compartió que es “gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo” a través de su cuenta de Instagram.

El talentoso peruano, tiene muy claro que el cambio no depende del mensaje de una persona, sino que es importante que todos se esfuercen por apoyar la igualdad. “Depende de todas las personas que creemos en el amor y que creemos que el amor es lo que debe impulsar el mundo y no el odio”, añade instando a que cada uno, desde su profesión o espacio, impulse a que vivamos en un mundo más justo. “Si no vamos a tener toda esta sarta de personajes nefastos que salen a declarar cosas horribles provocando suicidios, que la gente se sienta mal y que provocan que el mundo siga contagiando odio, cuando en verdad, no es importante con quién te acuestas”, expresa firme.

Bruno Ascenzo rememora el mensaje con el hizo pública su orientación sexual

Ser padre

A diferencia del jurado de Yo Soy, Ricardo Morán, y del conductor Ernesto Pimentel, Bruno Ascenzo aún no se ve seducido por la idea de convertirse en padre. A sus 35 años y próximo a dirigir una película para la plataforma de streaming Netflix, considera que no es el momento.

“En algunos momentos de mi vida he tenido muchas ganas de ser padre y en otros no he tenido ganas de serlo”, explica. Pero no descarta la posibilidad. “Me imagino que es una decisión que se irá cocinando lentamente”, agrega.

En otro momento de la entrevista recordó sus inicios en Travesuras del corazón, como guionista en Esta sociedad y contó la seria conversación que tuvo con sus padres por su participación en la película Mañana te cuento. En el juego de #Dilo, Impro en ABC, Bruno actuó como un guionista que debe convencer a una productora internacional, bastante implacable (interpretada por Jannina Bejarano) de hacer una película con él.