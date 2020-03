Desde que era solo un niño, Bruno Ascenzo sabía que quería actuar y buscó la manera de conseguirlo. En #Dilo con Jannina Bejarano (programa grabado a fines de febrero), el hoy también guionista y director de cine y teatro confiesa que siempre tuvo presente los consejos de sus padres. Desde el inicio, aprovechó cada oportunidad para aprender de todo lo que sucedía a su alrededor. Revela que se le han presentado momentos difíciles y determinantes, pero que el apoyo de su familia ha sido fundamental para seguir adelante.

La carrera de Bruno Ascenzo empezó con un anhelo empujado por su perseverancia. Era un niño cuando le pidió a su padre que lo lleve al estudio de grabaciones de Iguana Producciones y así tentar a la suerte. En ese momento, la empresa productora era la que promovía y creaba las novelas más vistas en el Perú. Frente a su insistencia su padre lo llevó a Iguana sin imaginar que ese sería el inicio de su reconocida carrera.

En la puerta de la Casa Dasso -lugar donde se realizaban las grabaciones- Bruno conoció a Katia Condos. La actriz peruana ya había trabajado en telenovelas como Malicia, Obsesión y Cosas del amor. “La historia es realmente increíble”, cuenta entre sonrisas Ascenzo. “Katia, quien ha sido mi madre en ficción muchas veces, estaba en la puerta del estudio y fue la que permitió que entremos (a Bruno, a su hermano y a su padre) Le dijo al de seguridad: déjalo pasar un ratito al niño con su papá”, recuerda en #Dilo.

Bruno Ascenzo junto a Katia Condos en las grabaciones de Esta Sociedad.

Una vez adentro Bruno buscó y se presentó con Eliana Bianchi, la directora de casting. “Le pedí que por favor me llame, que no tenía que pagarme y así empecé”. Durante un año, Bruno hacía de extra en Boulevard Torbellino y recuerda que desde entonces observaba el trabajo de todos y aprendía. Hasta que llegó su gran oportunidad con Travesuras del corazón. “Recuerdo sólo felicidad. Haber descubierto un mundo en el que me sentía cómodo, en el que me gustaba lo que veía y más o menos entendía lo que sucedía”. La novela contaba la historia de ‘Isabel Revilla’ (Patricia Pereyra) una actriz que abandona un proyecto en el extranjero para dedicarse a cuidar niños sin hogar. Bruno tenía el papel de ‘Mauro’ y compartió elenco con Stephanie Cayo, Gian Piero Mubarak y Lorena Navarro.

Bruno Ascenzo, Stephanie Cayo, Gian Piero Mubarak y Lorena Navarro en Travesuras del conrazón (1998)

Una de las cosas que más resalta Bruno para haber logrado lo que se proponía, es el apoyo de sus padres. “Agradezco que mis papás hayan sido lo permeables que fueron para permitirme acceder a este mundo sin tener la remota idea de cómo era porque ninguno pertenece al mundo de la televisión”. Afirma que sus padres están contentos con sus logros pero que también hubo momentos difíciles y complicados. “Recuerdo cuando en la película Mañana te cuento (tenía 20 años) tenía que salir medio calato y fue un momento de conversación. Les dije a mis papás: tengo la oportunidad de actuar con Melania Urbina, que ya en ese momento era el cine peruano hecho mujer”, narra alegre. El film también tenía como protagonistas Milene Vasquez, Pelaez, Oscar Beltrán, Jason Day y Angie Jibaja. “Mis padres me dijeron lo que siempre me han dicho: toma tú la decisión si crees que te conviene. Nosotros te vamos a apoyar”.

Mañana te cuento (2005) dirigida por Eduardo Mendoza. (Foto: Facebook)

Bruno Ascenzo hace un recuento de los personajes más importantes de su carrera

Esta sociedad y el placer de escribir guiones

Dentro del apasionante mundo de contar historias, Bruno Ascenzo puso la mira mucho más allá de actuar. A los 21 años no solo protagonizaba la serie Esta Sociedad, sino que era parte del equipo creativo que escribía los guiones integrado también por Natalia Parodi, Javier Echevarría, Mariana Silva y Jesús Álvarez.

Esta Sociedad (2006)

Luego de su experiencia contribuyendo con el guión de la serie en 2006, se animó a dirigir su primer cortometraje: Angelita, ganador del Premio Conacine en 2007. Ha producido la película A los 40 (2014) y en teatro el musical En el barrio (2016), próxima a convertirse en película. Actualmente Bruno Ascenzo, se prepara para dirigir y escribir la primera película peruana que producirá Netflix, un reto que asume con tanta emoción como responsabilidad.

En otro momento de la entrevista Bruno Ascenzo habló sobre su gran amistad con el presentador de Cinescape, Bruno Pinasco. También contó cómo maneja el tema de las redes sociales revelando que algunos comentarios negativos consiguieron afectarlo. Bruno, además, habló sobre el por qué, hace algún tiempo, decidió contar públicamente su orientación sexual.