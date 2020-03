Para Bruno Ascenzo, que Netflix se interese en la distribución de la taquillera película Soltera Codiciada, fue el primer paso para cumplir el sueño de producir una cinta para la imponente plataforma de streaming. Así lo reveló en #Dilo con Jannina Bejarano (programa grabado a fines de febrero) donde también compartió inéditos detalles de los acuerdos para realizar la película que protagonizará Stephanie Cayo en 2021.

Con 35 años, Bruno Ascenzo ha escalado rápidamente en las artes audiovisuales. No solo como actor en sus inicios, sino también como guionista y director. “La idea de dirigir en Netflix para mí siempre fue un sueño. Llegar ahí era bastante inalcanzable”, rememora. ¿Cómo logró contactarse con Netflix y presentar su propuesta? “Mi primer acercamiento con ellos fue por la adquisición de la película que dirigí junto a Joanna Lombardi, Soltera Codiciada (2018) y gracias a la gestión de Tondero mi idea pudo llegarles y gracias a Dios les gustó” explica.

Bruno Ascenzo junto al elenco de Soltera Codiciada. (Foto: Facebook)

Netflix ha catapultado la internacionalización de la película al distribuirla por todo el mundo. En #Dilo, Bruno revela que a través de redes le han llegado múltiples mensajes de felicitación. Incluso, recibió el halagador mensaje de una famosa actriz de la India. “Es bonito recibir el mensaje de una actriz de la India que me dice: ojalá algún día trabajemos juntos. No puedo ni pronunciar el nombre, pero es una actriz bien conocida”, refiere.

Bruno Ascenzo con Reed Hastings, creador y CEO de Netflix, y Miguel Valladares, CEO de Tondero. (Foto: Instagram)

La cinta peruana estará ambientada en Cusco y la actriz peruana Stephanie Cayo, excompañera de Bruno en Travesuras del corazón, ha dado adelantos de su personaje revelando que será una joven mochilera. “Netflix quiere una cosa en concreto, espero lograrlo y así abrir una puerta importante para el talento peruano” dice Bruno agregando que siente tanta emoción como responsabilidad.

Conviviendo con las redes sociales

Cuando Bruno Ascenzo iniciaba su carrera en televisión tenía 13 años de edad y las redes sociales aún no existían. Actualmente, en una realidad dominada por el estallido de las redes, los personajes públicos se enfrentan a diferentes críticas que se propalan en la comunidad virtual. “Normalmente estoy pendiente, si noto que hay algo violento, mala onda, dejo de estar pendiente”, explica en #Dilo.

Sin embargo, Bruno afirma que ciertos comentarios le afectaron. “Cuando se estrenó A los 40, mi primera película, hubo muchas críticas y me dolieron mucho, pero tuve que aprender a manejarlas y a convivir con ellas”. Cuenta que de esa experiencia aprendió que las críticas son parte de las reglas del juego y también que “hay gente que hace y hay gente que opina. Pueden ser muy capos, pero a mí me gustaría enfocarme más en el grupo que hace poniendo todo el esfuerzo a mi chamba. Ya cuando sea más grande me dedicaré a leer lo que me dijeron en algún momento y sacaré mis conclusiones”.

Respecto a la ola de críticas dirigidas a la empresa productora Tondero, prefiere no entrar en polémica. “En mi experiencia, en mi carrera, tanto de guionista, director o actor, hay un montón de trabajos de los cuales me siento muy orgulloso y otros de los cuales no me siento tan orgulloso porque no salieron las cosas como realmente quería”. Entiende que eso no debe frustrarlo de por vida. “Hay triunfos y derrotas en la vida. Ni los triunfos te tienen que llevar a la estratósfera, ni las derrotas te tienen que llevar al infierno”, sentencia.

En otro momento de la entrevista Bruno Ascenzo recordó sus inicios en Travesuras del corazón, como guionista en Esta sociedad y la seria conversación que tuvo con sus padres por su participación en la película Mañana te cuento. Bruno además habló del porqué, hace varios años, decidió contar públicamente su orientación sexual. Y en el juego de #Dilo, Impro en ABC, actuó como un guionista que debe convencer a una exigente productora internacional de hacer una película con él.