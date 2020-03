Una muy triste noticia ha llegado a todos los fans de BTS y es que el reconocido grupo de Kpop mundial ha tenido que cancelar su gira por Corea y demás países asiáticos tras la expansión que el coronavirus está teniendo.

En una transmisión de streaming en vivo realizado en NAVER’s V Live, Kim Nam-joon, mejor conocido como RM e integrante de BTS , expresó sus condolencias tras no poder realizar sus conciertos que estos iban a tener de Seúl.

RM afirmó que tanto él como el grupo se siente “tan decepcionados y furiosos” al no poder brindarle a toda su army la posibilidad de seguirlos viendo en su máximo nivel.

“Realmente me entristece, pero no hay mucho que podamos hacer de manera realista. El tiempo, la práctica y las actuaciones que hemos invertido en este álbum no se desvanecerán, y también su amor (y el de los fanáticos) y el aliento”, recordando todo lo que se dio para que se haga esta gira ‘Map of Soul Tour’ que inicialmente iba a tener cuatro paradas en abril: el 11-12 y el 18-19.

“Creo que las buenas noticias llegarán a nuestros fanáticos en el futuro cercano”, finalizó RM muy optimista con estar de nuevo con BTS dando un espectáculo único a sus fans.

Ante tal situación, la army de BTS ha estado haciendo donaciones con el dinero de la cancelación del concierto a las distintas organizaciones con el fin de que se pueda seguir previniendo y ayudando en esta pandemia del coronavirus .

VIDEO RECOMENDADO

Restricción de viajeros, cierre de fronteras y cuarentenas en el mundo por coronavirus

Restricción de viajeros, cierre de fronteras y cuarentenas en el mundo por coronavirus. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

BTS cancela conciertos a medida que los casos de coronavirus superan los 2.000

BTS cancela conciertos a medida que los casos de coronavirus superan los 2.000. (AFP).

Coronavirus: BTS presenta su nuevo álbum en una sala vacía

Coronavirus: BTS presenta su nuevo álbum en una sala vacía

¿Qué tipos de Coronavirus existen y cuáles son los más y menos peligrosos?

¿Qué tipos de Coronavirus existen y cuáles son los más y menos peligrosos?