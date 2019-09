Becky G y J-Hope, miembro de la exitosa banda de k-pop BTS, lanzaron este viernes el tema “Chicken Noodle Soup”, que fusiona ritmos en el que sobresale el pop, el hip-hop y el rap. El video musical fue grabado en Nueva York y está cargado de potentes coreografías.

El video de esta pegajoza canción fue estrenado este viernes y los seguidores de ambos cantantes enloquecieron, pero fueron los del surcoreano quienes lo colocaron como uno de los más vistos en tan sólo unas horas.

La letra de “Chicken Noodle Soup” es una mezcla en la que J-Hope, integrante de BTS, y Becky G comparten los segmentos en inglés. El cantante de k-pop tiene una parte en coreano, mientras que la artista latina incluye partes en español.

El video de “Chicken Noodle Soup”, acumuló más de 9 millones de reproducciones en YouTube y es el segundo más visto del día en sus primeras horas de publicación en la plataforma. Además, consiguió escalar posiciones en la lista de las más escuchadas en iTunes.

¿CÓMO NACIÓ “CHICKEN NOODLE SOUP”?

Luego del estreno de “Chicken Noodle Soup”, J-Hope celebró el lanzamiento con una transmisión en vivo a través de V-Live y contó la historia detrás de esta colaboración con Becky G.

El idol kpop explicó que esta canción ya la había trabajado anteriormente, incluso pensó en incluirla en una segunda versión de “Hope World”, pero las negociaciones con el primer artista con el que supuestamente iba a colaborar nunca se concretaron y este proyecto quedo inconcluso hasta que conoció a Becky G.

J-Hope contó que después de conocer a Becky G, le pareció alguien genial y decidió que quería colaborar con ella, así que poco después de mandarle la propuesta y recibir su respuesta, el idol k-pop estaba muy emocionado de poder lanzar la canción, la cual es una nueva versión del tema original “Chicken Noodle Soup” de los raperos Webstar y Young B.

“Chicken Needle Soup” es el nombre de la ansiada colaboración entre Becky G y J-Hope, uno de los integrantes de la boy band BTS. (Foto: instagram)

Para promocionar “Chicken Noodle Soup”, los artistas realizaron una campaña de intriga en la que decían que tenían un secreto. El pasado miércoles Becky G desató la locura cuando publicó en Twitter que tenía un secreto, y poco después, la cuenta de BTS respondió el mensaje.

Becky G tuiteó: “Soooo ... #BeckyHasAnotherSecret”. Mensaje que fue respondido por la cuenta de BTS. “Hola @iambeckyg, también tengo un secreto ... #CNS”. Minutos más tarde, la artista latina lo retuiteó con una serie de emojis que respondían a su vez al estado secreto de las cosas.

Estos mensajes no pasaron desapercibidos por los fanáticos que empezaron a sospechar de una colaboración entre los dos artistas. Esto tuvo más sentido cuando se dio a conocer que J-Hope, rapero de BTS, hizo un viaje rápido a Los Ángeles el mes pasado durante el período de vacaciones de la banda de k-pop.

J-Hope aseguró estar feliz por este lanzamiento, pues dicha canción fue la que utilizó para aprender a bailar antes de convertirse en ídolo k-pop. “Chicken Noodle Soup” es una canción que describe el estilo y la esencia del cantante; además pronto se revelará el detrás de cámaras del video.

El artista coreano también reveló que formó parte del proceso creativo de algunas escenas en el MV, pues el baile y las imágenes al anochecer fueron su idea, para hacer más emocionante el videoclip.

¿CÓMO SE CONOCIERON BECKY J Y J-HOPE?

BTS y Becky G se conocieron en mayo de este año durante la premiación de los Billboard Music Awards. A través de sus redes sociales, la artista latina compartió el momento del encuentro.

“Casi quería llorar cuando Sherin me dijo que @bts_bighit quería que yo fuera a su vestidor a pasar el rato con ellos… ¿qué es la vida? SON TAN LINDOS”, tuiteó la reggaetonera tras la pequeña reunión.

“Chicken Noodle Soup” es un éxito rotundo que une a la artista latina Becky G y al reconocido ídolo kpop, J-Hope, cuyo verdadero nombre es Jung Hoseok.

LETRA DE “CHICKEN NOODLE SOUP”

I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out

Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side

From Gwangju, han geosigiui gang geumnam Chungjang Street, geogin nae Harlem Neuron ipdan, bounce with ma team chume ppeokga, wokeohollik, maeil sip daee bamsaeumyeo seongjanghan case nae kineun chumeuro maegyeo I'm OK keun bijeon geuryeoganeun plan kkumeul kkeureoganeun ae rideum jireubamneun seutep

Popping, rocking, hopping, tutting, dougie, flexing, swaggin' ajik maeil gachi hansibappi haji nal wihan il neul nareul chaejjik hae danggeuneun trophies insaenge baeting hae chumeun naui cash Hope on the street ijen namanui gil With Becky G on the side Every day I lit

We always got love For where we come from So let 'em know what's up, ooh No matter wherever we go Bring it back to this place called home, baby Now that you know that Let me see you

Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side

Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side

Chicken noodle o pollo con espagueti Ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky Latinoamericana, soy de aquí Carita de santa, pero freaky

Yeah Qué me va a decir (huh) Si ya to' lo vi (huh) Donde yo nací No pensaban que una mujer iba a sobresalir

What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?

Look back at it Lights, camera, action Definitivamente la mejor de la escena Word on the street we got the people reactin' La gente que critica simplemente me da pena

We always got love For where we come from So let 'em know what's up, ooh No matter wherever we go Bring it back to this place called home, baby Now that you know that Let me see you

I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out

Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it I let it rain, I clear it out I let it rain, I clear it out

Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side

Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup wit' a soda on the side

Let it be your rain, and bring it out, yo Let it be your rain, just bring it out Let it be your rain, and bring it out, yo Let it be your rain, just bring it out Let it rain no more, I clear it out

Let’s get it, let’s get it Let’s get it, let’s get it Let’s get it, let’s get it Let’s get it, let’s get it