La banda juvenil surcoreana BTS ha logrado conquistar a miles de fanáticos en todo el mundo y se ha convertido en uno de los grupos más famosos de los últimos años. Para nadie es un secreto que a pesar de que las letras de sus canciones son en su idioma original han vendido millones de discos en diversos países y sus presentaciones dejan sorprendidos a más de uno.

Precisamente, los fanáticos de esta boy band darían lo que fuera por estar cerca de sus ídolos y qué mejor que en un concierto privado donde puedan interactuar con los oriundos de Seúl. Para ello, se debe pensar cuánto costará un evento como este teniendo en cuenta que BTS es una agrupación con gran fama mundial.

La fama de estos siete jóvenes no ha sido de la noche a la mañana, pues, para ello han tenido que trabajar durante muchos años en la creación de sus canciones, coreografías, merchandising, etc.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce los regalos de cumpleaños de Jungkook de BTS

La banda está integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook y gracias a sus trabajos musicales han logrado que una de sus canciones se ubique en la lista Hot 100 del Billboard con “Permission To Dance”, lugar que fue ocupado por “Butter” durante siete semanas consecutivas.

Se debe tener en cuenta que otra de las características de este grupo son las variadas coreografías que realizan sus integrantes y que son del agrado de sus miles de seguidores y fanáticos.

La famosa banda de k-pop es considerada una de las más importantes de los últimos años (Foto: AFP)

BTS Y SU MILLONARIA IMAGEN

El grupo BTS también destaca debido a que su imagen vale millones de dólares. Es así que un acuerdo de publicidad con el grupo genera inmensas ganancias debido a que son el grupo más famosos en todo el planeta. Los siete jóvenes lograron posicionarse en el 2020 como los artistas coreanos más ricos de su país.

Tienen una fortuna de aproximadamente 12 billones de wones cada uno, además, son la imagen de la reconocida marca Samsung.

Compañía surcorena lanza oficialmente sus nuevos smartphones con diseños de BTS y así lucen. (Foto: Samsung)

¿CUÁNTO CUESTA UN CONCIERTO PRIVADO DE BTS?

Si alguien desea contratarlos para un concierto privado o para su fiesta de cumpleaños debe tener en cuenta que el costo es elevado teniendo en cuenta que durante sus presentaciones en distintas partes del mundo los locales se llenan por completo.

Es así que según medios coreanos, en 2017, el grupo BTS tenía un costo de 900 millones de wones, lo que equivale a unos 800 mil dólares.

Pero el precio no quedó aquí, pues, poco después la cifra incrementaría a al billón de won; es decir, 929 mil dólares, aunque debido a su fama superaron el millón de dólares.

Mi deseo para el 2017 es ganar la lotería para poder pagar un concierto privado de @BTS_twt

Digan me loca, porque si estoy. pic.twitter.com/XfcWsqaDjK — yoongi-mini 💫 (@MRMBXTXE) December 24, 2016

Por ello, si alguien desea que los siete jóvenes realicen un concierto privado tendrán que desembolsar la suma de entre 1.3 a 5 millones de dólares para poder contratarlos.

No solo eso, pues, se debe pagar por adelantado a la empresa BigHit. Como parte del costo se incluye el pago a todo el equipo del staff que viajan con ellos, además de los integrantes de seguridad, ingenieros de audio, managers, estilistas, entre otros.

¿QUIÉN ES LA OCTAVA INTEGRANTE DE BTS?

La misteriosa mujer que ha sido fundamental en la creación de los álbumes de BTS y ha deleitado con su voz en diversas canciones no es otra que Park Soo Hyun, mejor conocida como Adora. La joven artista coreana es una compositora y, desde 2016, es la única productora mujer de Big Hit, siendo recluida a través de la audición “2016 Next New Creator”.

MÁS INFORMACIÓN: Las 24 cosas que debes saber sobre el cantante Jungkook de BTS