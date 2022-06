Hace algunas semanas, las fanáticas de BTS pasaron un difícil momento ante el anuncio de la pausa temporal que se tomará la agrupación de k-pop. Esta información se publicó poco después de que Bangtan cumpliera siete años de aniversario desde su debut. Sin embargo, hay un poco de luz entre tanta oscuridad, pues J-Hope ha decidido no dejar a sus seguidoras sin música y lanzará su primer álbum como solista.

La agrupación musical surcoreana es una de las más populares no solo en su país, sino también a nivel internacional. Sus fieles fanáticas, quienes están esparcidas en todos los rincones del mundo, son conocidas como las “ARMY”.

Algunas de sus canciones más populares son “Dynamite”, “Butter”, “DNA”, “Yet to come” y “Boy with Luv”. Este último tema se realizó en colaboración con la intérprete Halsey.

BTS está conformada por siete integrantes: Jin, Suga, RM, Jimin, V, Jungkook y J-Hope. El 24 de junio, se publicó la canción “Left and Right” de Charlie Pluth en colaboración con Jungkook. No obstante, no es él quien publicará primero un álbum como solista.

J-HOPE DEBUTA COMO SOLISTA

Jung Ho-seok, nombre real de J-Hope, es uno de los cantantes de la banda BTS y acaba de dar una gran sorpresa a sus fanáticos. En la mañana del sábado 25 de junio, su agencia Big Hit Music, la misma que representa a la banda, anunció que el rapero lanzará su álbum “Jack in the box”.

“BTS ha pasado página en su nuevo capítulo, a lo largo del cual los integrantes realizarán armónicamente sus actividades grupales e individuales. J-Hope será el primer miembro en comenzar este nuevo viaje y lanzar su álbum en solitario”, señaló el comunicado que se dio a través de la plataforma “Weverse”.

J-Hope, miembro de BTS, nació el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur (Foto: J-Hope / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JACK IN THE BOX”, EL ÁLBUM DE J-HOP?

Dentro del anuncio hecho por la agencia, también se reveló que el título del álbum sería “Jack in the box” el cual “representa sus aspiraciones de romper el molde y crecer aún más”.

Además, se informó que el lanzamiento completo de dicho sencillo será el próximo 15 de julio. Aunque, el primer día de ese mes, se exhibirá la pista prelanzada.

LA REACCIÓN DE LAS ARMY

Inmediatamente, luego de que se hiciera el anuncio, las ARMY inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a su querido idol y causaron que se volviera tendencia en Twitter.

Están especialmente emocionadas, pues el lanzamiento se realizará días antes de que J-Hope se presente en el festival “Lollapalooza” el 31 de julio en Chicago. Por ello, muchas asumen que cantará algunas de sus temas nuevos en el escenario.

CANCIONES DE J-HOPE COMO SOLISTA

Aunque el anuncio de su álbum ha sido una gran conmoción entre los seguidores del pop coreano, J-Hope ya había lanzado canciones como solista.

A inicios del 2018, el rapero había publicado su primer mixtape llamado “Hope World”, el cual contenía siete temas como “Daydream” y “Airplane”.

Asimismo, en setiembre de 2019, colaboró con la cantante Becky G, en el sencillo “Chicken Noodle Soup”, el cual llegó a ocupar el puesto 81 en la “Billboard Hot 100″.