Es bien sabido que los integrantes de BTS deben cumplir ciertas reglas impuestas por la agencia que los representa. Estas van desde no hacerse tatuajes, piercings, cambios de look sin autorización, entre muchas otras que están establecidas en sus contratos. Y es que la industria del k-pop suele ser muy estricta con sus artistas y la boyband más famosa del mundo no es la excepción.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es la hermana de RM que podría convertirse en novia de Jimin

BigHit, rebautizada como HYBE, es la agencia que representa a BTS, además de una de las compañías de entretenimiento más poderosas de Corea del Sur, gracias, principalmente, al éxito de la boyband que generada millones de dólares al año.

Si bien los siete integrantes de BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook son muy respetuosos con la agencia para la que trabajan, también han demostrado que quieren acabar con ciertos prejuicios y normas que hay dentro de la industria surcoreana. Es así como en varias ocasiones los jóvenes han infringido el reglamento de BigHit, tal y como lo ha hecho recientemente Jungkook con su nuevo piercing. ¿Ya lo viste?

MÁS INFORMACIÓN: El lado más romántico de RM

Jeon Jungkook tiene 23 años y es el miembro más popular de la banda BTS (Foto: Bighit Entertainment)

LA REGLA DE BIGHIT QUE ROMPIÓ JUNGKOOK CON SU NUEVO PIERCING

BTS ha estado muy activo en los últimos meses de este 2021, pues lanzó nuevos temas y anunció una pequeña gira en Los Ángeles, Estados Unidos, llamada “Permission To Dance On Stage”, noticia que alegó al ARMY.

Ahora la banda de K-pop estrenó ‘In The Soop 2′ en donde sus fans pudieron ver las cosas que hacen los miembros fuera de los escenarios. Como en cada uno de sus proyectos, los integrantes de Bangtan se mostraron tal y como son, además de hacer actividades divertidas.

Las grabaciones de esta serie se realizaron en una lujosa mansión que se mandó a construir exclusivamente para los miembros de BTS. Pero eso no fue lo que llamó la atención de sus fans.

El ARMY descubrió que Jungkook se hizo un nuevo piercing en su pecho (Foto: Bighit Entertainment)

El ARMY descubrió que Jungkook se hizo un nuevo piercing en un área mucho más privada, pero no logró esconderla por completo. El joven artista vestía una camisa de encaje y la transparencia de la tela dejó al descubierto su perforación en su pecho.

La imagen se ve un poco borrosa, pero se alcanza a ver el brillo metálico. La imagen fue compartida en las redes sociales, donde se viralizó rápidamente y provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores de BTS, ARMY.

Pero este no es el único piercing que tiene Jungkook, ya que hace poco estrenó un arete en el labio. El idol coreano ha demostrado que es capaz de romper con los estereotipos de belleza con su imagen rebelde.

Jeon Jungkook tiene 23 años y es el miembro más popular de la banda BTS. Ha sido reconocido por su talento como vocalista, como rapero y como bailarín.

Jungkook es el vocalista principal y miembro más joven del grupo K-pop más exitoso del planeta, formado además por Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin y V.