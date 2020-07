BTS sigue cosechando éxitos con su ascendente carrera musical. Para felicidad del ARMY, la agrupación surcoreana de K-Pop obtuvo una distinción en los Guinness World Records al convertirse en el primer grupo en conseguir la mayor cantidad de espectadores durante un concierto online.

Los integrantes de BTS lograron que más de 756 mil fanáticos de más de 100 países se mantengan como fieles espectadores durante el concierto virtual “Bang Bang Con”, que se realizó el 14 de junio de 2020, esto debido a la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por la pandemia del coronavirus.

Esta presentación en vivo cautivó a los miles de seguidores que se dieron cita de forma virtual. Durante su show, BTS interpretó doce canciones de su repertorio como “One”, “Friends”, “Boys with luv”, entre otros.

7명과 함께한 7번째 6월 13일. 항상 곁에 있어줘서 고마워요 아미💜#0613FM_0613 pic.twitter.com/Vr0sJLJtu5 — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 13, 2020

El ARMY pudo acceder a esta transmisión en vivo a través del aplicativo móvil Weverse, dispuesto por Big Hit Entertainment, donde los artistas de K-Pop pudieron comunicarse con sus fans. El costo de la entrada para este show fue de 25 dólares.

Este gran evento virtual se realizó como parte de las actividades de celebración del séptimo aniversario de los idols en la industria del entretenimiento. Además, fue antes de que lanzara su cuarto álbum en japonés titulado “Map of the soul: 7 The Journey”.

Cabe señalar que este no es el primer título de Guinness World Records que ha obtenido BTS, pues anteriormente también lograron convertirse en el primer grupo K-pop en alcanzar el número uno en las listas de álbumes en Estados Unidos y también el álbum más vendido en Corea del Sur.

Por si fuera poco, también lograron el millón de seguidores en TikTok en tan solo 3 horas y 31 minutos. Por su parte, el ARMY estableció un récord importante por el hashtag más utilizado en 24 horas, tuitearon 60′055,339 veces #TwitterBestFandom en marzo de 2019.

