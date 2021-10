Actualmente Bugra Gülsoy, el protagonista de las exitosas “Mi hija” (Kizim) y “Amor a segunda vista” (Ask Yeniden) vive uno de sus mejores momentos, pues gracias a su trabajo en la actuación es reconocido más allá de Turquía; sobre todo en España, donde sus telenovelas han sido un fenómeno televisivo.

A raíz de su fama, la vida del actor es de gran interés entre los fanáticos de las telenovelas turcas, quienes siguen su trabajo a través de las redes sociales. Pero no todo es actuación para Bugra Gülsoy, pues siempre se da un tiempo para disfrutar de su vida privada; aunque lo mantiene así, en estricto privado, pues trata de mantener a su familia fuera de los lentes de las cámaras.

No obstante, se sabe que el actor está casado con Nilüfer Gürbüz, hija del ex futbolista Muharrem Gürbüz. La boda se realizó en 2018, después de cinco años de noviazgo. Un año después la pareja dio la bienvenida a su primogénito, a quien llamaron Cem. Eso sí, este no fue el único matrimonio de Bugra Gülsoy, pues antes de Nilüfer estuvo casado con Burcu Kara.

¿QUIÉN ES BURCU KARA?

Burcu Kara nació en Bursa el 1 de marzo de 1980. Como primera hija de su familia, comenzó la primeria a los 4-5 años y terminó a los 9, gracias a la enseñanza de sus padres. A los 16 años ingresó a la universidad y se graduó a los 20 años. Estudió economía en la Universidad de Anadolu, en Eskişehir.

Mientras estudiaba en Eskişehir, también se presentó en canales locales. Luego regresó a Bursa y comenzó a trabajar como especialista en inversiones, pero no pudo encontrar la emoción que esperaba en esta profesión y decidió ir a Estambul para seguir cursos de dicción y locución.

SUS INICIOS EN PANTALLA

La primera vez que Kara apareció en pantallas no fue en una telenovela, pues su primer trabajo estuvo ligado más al periodismo. Después de presentar un programa en Olay TV, tuvo la oportunidad de trabajar en Kanal D. Después de trabajar como reportera durante un tiempo, se convirtió en presentadora de noticias en 2002.

Debido al gran desempeño que tenía y a los logros que iba obteniendo, decidió dejar su carrera de economista y a su familia en Bursa y se instaló en Estambul, donde trabajó como presentadora de noticias en Radyo D y Radyo Foreks. También fue presentadora en el programa ‘Bi Dünya Tasarım’ en TRT Türk TV durante tres temporadas.

CÓMO LLEGÓ A LA ACTUACIÓN

Burcu Kara tomó lecciones de actuación con Şahika Tekand, a quien admiraba mucho. Pronto tuvo la oportunidad de interpretar al personaje de Duygu en “June Night”. Apareció como la locutora en la película “Now Prisoner” y como la princesa Maya en la película “Son of the Man Who Saved the World”.

Durante su carrera como actriz, que comenzó en 2003, Kara apareció en las series de televisión “June Night”, “When We Say Goodbye”, “Ropeless Recep”, “Dirty White”, “Masked Ball”, “Years Later”, “Dusty Roads”, “Milat” y “Now Prisoner”, entre otras. Además, en obras de teatro como “Güllü”, “Sweet Wednesday” y “Fun Murders Company”.

SE CASÓ DOS VECES

Burcu Kara fue el primer matrimonio de Bugra Gülsoy, con quien se casó en 2011. Pero la unión no funcionó y un año después, el 2 de agosto de 2012, decidieron separarse. Cuatro años después, en 2016, la también actriz se casó con el director Fırat Parlak, con quien sigue hasta la fecha y tiene un pequeño hijo.

