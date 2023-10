Una triste noticia para los fans de “Rocky”. Burt Young, el actor que interpretó al entrañable Paulie en la saga de acción, falleció a los 83 años de edad. El lamentable deceso ocurrió en octubre del 2023, para pesar de todos los que tuvimos la oportunidad de verlo en pantallas. En este contexto, quizá quieras conocer los datos más relevantes de su biografía y carrera. Por eso, en esta nota, descubre quién fue y de qué murió esta celeb de Estados Unidos.

En “Rocky”, Paul “Paulie” Pennino era el hermano mayor de Adrianna y el mejor amigo de Rocky Balboa, quien luego se convertiría en su cuñado.

Vale precisar que él es uno de los tres únicos personajes que aparecen en las seis primeras películas de la franquicia, junto a Tony Duke (Tony Burton) y el protagonista (Sylvester Stallone).

1. ¿QUIÉN FUE BURT YOUNG?

Burt Young fue un actor estadounidense que también se desempeñó como autor y pintor. A lo largo de su carrera artística, ha aparecido en varias producciones de su país de origen.

2. DATOS PERSONALES DE BURT YOUNG

Nombre completo: Gerald Tommaso DeLouise

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1940

Lugar de nacimiento: Queens, Nueva York, Estados Unidos

Fecha de fallecimiento: 18 de octubre del 2023

Edad al fallecer: 83 años

Ocupación: Actor, pintor escritor, empresario

Años activo: 1970-2023

Sylvester Stallone al lado de Burt Young (Foto: AFP)

3. LA FAMILIA DE BURT YOUNG

Young era de ascendencia italiana, al ser hijo de Josephine y Michael DeLouise. La familia vivió en Corona, Queens en Nueva York.

4. SUS AÑOS EN EL SERVICIO MILITAR

De 1957 a 1959, Burt Young cumplió el servicio militar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante esa época, destacó en el boxeo, llegando a ganar 32 de 34 combates. Más tarde, se convertiría en profesional en este deporte.

5. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

El histrión se formó al lado de Lee Strasberg en el Actors’ Studio e inició su trayectoria en Hollywood dándole vida a figuras italoamericanas de la clase trabajadora.

Probablemente, su rol más famoso fue el de Paulie en “Rocky”, con el que fue nominado al Óscar de 1977 como Mejor Actor de Reparto. Él no apareció en “Creed” (2015), ya que se señaló que el personaje había muerto en el 2012.

6. BURT YOUNG Y SU TRABAJO COMO PINTOR

Como pintor, Burt Young exhibió su trabajo alrededor del mundo y pudo colaborar con las ilustraciones de las obras del escritor Gabriele Tinti.

Además, como autor, llegó a escribir dos guiones y una novela histórica, titulada “Endings”.

7. ¿QUIÉN FUE LA ESPOSA DE BURT YOUNG?

El actor estuvo casado con Gloria DeLouise hasta la muerte de esta en 1974. Ellos tuvieron una hija llamada Anne Morea.

8. LA CARRERA ACTORAL DE BURT YOUNG

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales series y películas en las que participó el intérprete:

Principales películas de Burt Young:

1970: “Carnival of Blood” como Gimpy

1971: “Born to Win” como First Hood

1974: “Chinatown” como Curly

1976: “Rocky” como Paulie Pennino

1979: “Rocky II” como Paulie Pennino

1982: “Rocky III” como Paulie Pennino

1984: “Once Upon a Time in America” como Joe Minaldi

1985: “Rocky IV” como Paulie Pennino

1990: “Rocky V” como Paulie Pennino

2006: “Rocky Balboa” como Paulie Pennino

2021: “Charlie Boy” como Luca

Principales series de Burt Young:

1969: “The Doctors” como Bartender

1973: “The Connection” como Ernie

1973: “M*A*S*H” como Lieutenant Willis

1984: “Miami Vice” como Lupo Ramirez

1986: “Alfred Hitchcock Presents” como Ed Fratus

1997: “Law & Order” como Lewis Darnell

2001: “The Sopranos” como Bobby “Bacala” Baccalieri Sr.

2009: “Law & Order: Special Victims Unit” como Eddy Mack

2016: “Horace and Pete” como Horace Sr.

2018: “Kevin Can Wait” como Marv

2019: “Russian Doll” como Joe

9. ¿CÓMO MURIÓ BURT YOUNG?

Si bien no se han revelado las causas exactas de la muerte de Burt Young, su hija Anne Morea Steingieser fue la encargada de confirmarle al New York Times el sensible deceso de la estrella.

Según Deadline, el fallecimiento ocurrió en Los Ángeles, California, el 8 de octubre del 2023, pero recién se reveló el miércoles 18 de octubre del mismo año.

Al enterarse de la triste noticia, Sylvester Stallone se pronunció a través de las redes sociales: “A mi querido amigo, BURT YOUNG, fuiste un hombre y un artista increíble, el mundo y yo te echaremos mucho de menos... RIP”, escribió en Instagram.

