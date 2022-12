El próximo estreno de la película live-action de “Caballeros del zodiaco” (”Knights of the Zodiac”) ha llamado la atención de muchos fanáticos de la franquicia. Vale precisar que esta será una nueva adaptación del manga “Seinto Seiya” (”Saint Seiya”) de Masami Kurumada, que se hizo popular gracias a la serie animada homónima de 1986.

La cinta fue anunciada en la Comic Con Brasil 2016 y recién en 2021 se comunicó que sería dirigida por Tomasz Bagiński. Desde entonces, los seguidores de los 5 míticos guerreros, quienes adoptaron varias constelaciones como símbolos guardianes, esperan el próximo lanzamiento de la historia.

¿Quieres conocer más detalles sobre el largometraje? A continuación, descubre de qué trata la nueva película de “Caballeros del zodiaco”. Averigua, así, lo que sabemos del live action de “Saint Seiya”.

¿DE QUÉ TRATA EL LIVE-ACTION DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”?

“Caballeros del zodiaco” narra la historia de Seiya, un joven huérfano testarudo que está destinado a ser el protector de una adolescente llamada Sienna, quien es la resurrección de la diosa Athena.

Esta deidad ha sido enviada para velar por la humanidad. De esta manera, nuestro protagonista deberá usar su poder Cosmo recién desbloqueado para encontrar la armadura Pegasus y mantenerla a salvo.

En su camino, tendrá que dejar su pasado atrás, mientras se encuentra con algunos amigos y potenciales rivales. Además, deberá abrazar su destino para convertirse en uno de los Caballeros del zodiaco.

Escena del live-action de “Caballeros del zodiaco” (Foto: Toei Animation, Sony Pictures Entertainment)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DEL LIVE-ACTION DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL LIVE-ACTION DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”?

El live-action de “Knights of the Zodiac” se estrenará en el año 2023. Aún no se ha anunciado la fecha exacta del lanzamiento, pero se sabe que Toei lo distribuirá a todo Japón y Sony Pictures, al resto del mundo.

Madison Iseman y Sean Bean en la película live-action de "Caballeros del zodiaco" (Foto: Toei Animation, Sony Pictures Entertainment)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DEL LIVE-ACTION DE “LOS CABALLEROS DEL ZODIACO”?

Mackenyu como Seiya, el protagonista que aprenderá a usar sus nuevos poderes.

el protagonista que aprenderá a usar sus nuevos poderes. Madison Iseman como Sienna, la joven que posee el poder de la diosa Athena .

la joven que posee el poder de la diosa . Sean Bean como Alman Kido, el mentor de Seiya que le enseñará a despertar su Cosmo .

el mentor de que le enseñará a despertar su . Famke Janssen como Guraad, una versión femenina de Vander Graad que busca el poder de los caballeros y la diosa Athena .

una versión femenina de que busca el poder de los caballeros y la diosa . Diego Tinoco como Ikki , el caballero del Fenix que intenta matar a Athena .

, el caballero del que intenta matar a . Mark Dacascos como Mylock, el guardaespaldas de Sienna .

el guardaespaldas de . Nick Stahl como Cassius, el rival de Seiya por la armadura Pegasus.

Escena del live-action de “Caballeros del zodiaco” (Foto: Toei Animation, Sony Pictures Entertainment)

FICHA TÉCNICA DEL LIVE-ACTION DE “CABALLEROS DEL ZODIACO”