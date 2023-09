La serie “Cadáveres” (título original: “Bodies”) es un emocionante thriller de ciencia ficción que se suma al catálogo de Netflix. La producción es una de las grandes alternativas de la plataforma para aquellos que disfrutan de hallar respuestas a casos policiales difíciles de resolver, por lo que, en esta nota, te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas su lanzamiento.

Vale precisar que el show británico se compone de 8 episodios en su primera temporada y fue creado por Paul Tomalin, basándose en el cómic y la novela gráfica homónima. Aquella obra fue escrita por Si Spencer e ilustrada por Dean Ormstonm, Tula Lotay, Meghan Hectrick y Phil Winslade.

En el reparto, destacan talentosos actores, como Stephen Graham. De esta forma, el histrión nominado al BAFTA suma un nuevo título a su filmografía, tras su estupendo trabajo en “Snatch”, “Gangs of New York” y “Band of Brothers”.

A él lo acompañan estrellas de la talla de Shira Haas, Jacob Fortune-Lloyd, Kyle Soller y Amaka Okafor.

¿DE QUÉ TRATA “CADÁVERES”?

“Cadáveres” narra la historia de cuatro detectives en cuatro líneas de tiempo distintas. Ellos se encuentran investigando el mismo asesinato, aquel que deben resolver para salvar el futuro de Gran Bretaña.

Así se lee en la sinopsis oficial: “Cuatro detectives que viven en cuatro épocas distintas (1890, 1941, 2023 y 2053) encuentran el cadáver de la misma víctima de asesinato en el barrio londinense de Whitechapel”.

“Pronto se dan cuenta de que sus investigaciones los han convertido en el centro de una misteriosa conspiración que abarca más de 150 años”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “CADÁVERES”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CADÁVERES”?

El thriller se estrena en Netflix el jueves 19 de octubre del 2023. Como es usual en la plataforma, la producción llegará vía streaming desde las primeras horas de ese día.

Horario de estreno según el país:

México: 1:00 am.

Guatemala: 1:00 am.

Honduras: 1:00 am.

El Salvador: 1:00 am.

Nicaragua: 1:00 am.

Costa Rica: 1:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Panamá: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

República Dominicana: 3:00 am.

Puerto Rico: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Chile: 4:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

El póster oficial de la serie “Cadáveres” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CADÁVERES”?

“Cadáveres” estará disponible en Netflix desde su fecha de lanzamiento. Para ver el espectáculo, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CADÁVERES”?

Shira Haas como DC Maplewood

Stephen Graham como Elias Mannix

Jacob Fortune-Lloyd como DS Whiteman

Kyle Soller como DI Hillinghead

Amaka Okafor como DS Hasan

Tom Mothersdale como Gabriel Defoe

Synnove Karlsen como Polly

