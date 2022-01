Desde su llegada a Netflix, el 29 de diciembre de 2021, “Café con aroma de mujer” se ha convertido en una de las telenovelas más populares de la plataforma streaming. El remake de la producción de 1994 tiene como protagonistas al actor cubana William Levy y a la actriz colombiana Laura Londoño.

Aunque Laura Londoño tiene una amplia carrera actoral en su país natal, su nombre está empezando a ganar popularidad en el exterior a raíz de su participación en la ficción producida por Yalile Giordanelli para RCN Televisión.

En una entrevista con Impremedia la actriz de 33 años confesó que luego de su participación en “Café con aroma de mujer” aprendió “a confiar en mí, aprendí a que la vida nos manda justo eso que necesitamos en el momento que nos lo envía, incluso cuando muchas veces que pensamos que no estamos listos”.

Laura Londoño y William Levy son los protagonistas del remake de "Café con aroma de mujer" (Foto: RCN Televisión)

LA ANÉCDOTA DE LAURA LONDOÑO SOBRE SU ‘CARA DE CONCENTRACIÓN’

El jueves 13 de enero la intérprete publicó un conjunto de fotografías del rodaje de la telenovela colombiana y destacó la última imagen, ya que en ella se aprecia su ‘cara de concentración’ que el director malinterpretó.

“Les cuento una anécdota. En la última foto van a ver ‘mi cara de boba’”, señaló Laura Londoño respecto a una foto donde aparece recibiendo indicaciones de Mauricio Cruz, el director de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”.

“Mi querido director Mauricio Cruz me confesó en medio del rodaje que cuando me hizo el casting para Gaviota, 2 cosas le llamaron la atención: 1) mi actuación, que le gustó y 2) mi cara de perdida cuando le ponía atención a sus indicaciones, el creyó que era cara de que no le entendía nada y que estaba absolutamente perdida y en la nebulosa, “cara de bobita” me dijo (risas) en realidad esa es siempre mi cara cuando estoy concentrada en algo y poniendo mucha atención”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En otras de las imágenes que Londoño compartió aparece junto a William Levy, quien interpreta a Sebastián Vallejo, y en otra luce el vestido de novia de ‘La Gaviota’.