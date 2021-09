La versión moderna de la telenovela de 1994, “Café con aroma de mujer”, está cerca de emitir su capítulo final a través de Canal RCN, donde es transmitido para el público en Estados Unidos y Colombia. Esta serie está protagonizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos, en los papeles de Gaviota, Lucía y Sebastián, respectivamente.

Si bien los espectadores dan a conocer su opinión de cada capítulo en redes sociales, después de cada emisión, mucho se habla sobre el poco rating que ha tenido la historia de amor producida por Yalile Giordanelli en los mencionados países.

Pero, por qué se dice que “Café con aroma de mujer” no ha logrado altos números de audiencia, aun cuando acumula un gran número de fanáticos en el internet. A continuación, conoce la teoría que tiene la actriz Luces Velasquez, quien interpreta a Julia de Vallejo en el melodrama.

BAJOS PICOS DE RATING

La nueva versión de la telenovela creada por Fernando Gaitán no ha tenido el mismo éxito que las otras ediciones publicadas años atrás. De hecho, en Telemundo el programa se ha mantenido desde su estreno como la serie menos vista del horario especial, si se toma en cuenta únicamente los proyectos que se emiten por Univision y Telemundo.

LO QUE DIJO LUCES VELASQUEZ

Al respecto, la artista que da vida a la madre del protagonista, tiene una explicación bastante interesante de lo que habría sucedido con el programa colombiano, y así lo dejó saber en una transmisión en vivo que hizo con Fernando Fabián Sarmiento, autor del libro “Historia de la televisión colombiana”, en su cuenta de Instagram:

“Yo creo que en este momento la medida del rating no es una medida ajustada a la realidad porque ya la gente ve los programas por plataforma para no tener que ver comerciales porque ya el método cambió, porque la gente ve computador, porque usted ya puede conectar el computador a la pantalla, por mil razones, entonces esa medida del rating a mí me parece una cosa bastante relativa”.

LO QUE DIJO SOBRE SU PERSONAJE

Velásquez también aprovechó para hablar sobre el personaje al que interpreta y el comportamiento racista y clasista que ha dejado ver a lo largo de los capítulos que han salido al aire:

“Yo no creo que sea Julia una mujer mala. Yo creo que Julia es una mujer equivocada que no ha querido entrar en la dinámica del cambio de siglo y el cambio de sus hijos. Ella finalmente lo va a lograr, pero va a ser a punta de golpes y de golpes muy, muy fuertes. Pero de eso se trata la vida, a uno los golpes son los que lo cambian”.