“Caleidoscopio” (”Kaleidoscope” en su idioma original) es una nueva serie que llegará pronto al catálogo de Netflix. Creada por Eric Garcia, la producción ya ha llamado la atención de muchos usuarios del servicio de streaming no solo por su elenco, liderado por Giancarlo Esposito, sino por su propuesta creativa.

La ficción, cuyo título previo fue “Jigsaw”, identifica cada uno de sus episodios con un color. Además, se ha anunciado que a cada suscriptor se le presentará estos capítulos en diferente orden y la historia podrá ser comprendida sin importar cómo se vea.

“Poder moverse y ver los capítulos en diferentes órdenes otorga a los espectadores diferentes puntos de vista sobre los personajes. Hay muchas preguntas que se harán en un episodio y serán respondidas en otro”, afirmó García durante el evento Tudum.

¿Quieres saber más sobre este interesante proyecto? A continuación, descubre de qué trata, cómo ver y cuántos capítulos tiene la serie de Netflix “Caleidoscopio”.

¿DE QUÉ TRATA “CALEIDOSCOPIO”?

La serie se desarrolla a lo largo de 25 años y, según la sinopsis oficial, “sigue a un equipo de ladrones magistrales que trabajan para abrir una bóveda aparentemente incorruptible para el día de paga más importante de la historia”.

Ellos están liderados por un veterano ladrón con el que buscarán ganar 7000 millones de dólares. Sin embargo, la avaricia y otras amenazas atentan contra su plan.

Lo cierto es que, antes de que puedan poner sus manos sobre el dinero, deberán pasar por encima del equipo de seguridad más poderoso y sobre el FBI.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “CALEIDOSCOPIO”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CALEIDOSCOPIO”?

La serie “Caleidoscopio” de Netflix cuenta con 8 capítulos en total. A continuación, te revelamos los colores con los que se identifican cada uno de ellos.

“Yellow: 6 Weeks Before The Heist”

6 Weeks Before The Heist” “Green: 7 Years Before the Heist”

7 Years Before the Heist” “Blue: 5 Days Before the Heist”

5 Days Before the Heist” “Violet: 24 Years Before the Heist”

24 Years Before the Heist” “Orange: 3 Weeks Before the Heist”

3 Weeks Before the Heist” “Red: The Morning After the Heist”

The Morning After the Heist” “Pink: 6 Months After”

6 Months After” “White: The Heist”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CALEIDOSCOPIO”?

“Kaleidoscope” se estrenará el domingo 1 de enero del 2023 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que pudiste ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

El póster de "Caleidoscopio" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CALEIDOSCOPIO”?

“Caleidoscopio” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CALEIDOSCOPIO”?

Giancarlo Esposito como Leo Pap

Paz Vega como Ava Mercer

Rufus Sewell como Roger Salas

Tati Gabrielle como Hannah Kim

Rosaline Elbay como Judy Goodwin

Peter Mark Kendall como Stan Loomis

Jai Courtney como Bob Goodwin

Niousha Noor como Nazan Abassi

Patch Darragh como Andrew Covington

Max Casella como Taco