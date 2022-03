A inicios de 2020, una noticia causó gran tristeza entre los fans de la banda “Calibre 50″. El vocalista y fundador, Edén Muñoz, anunciaba su salida de la agrupación tras manifestar sus deseos de lanzarse como solista. Frente a esta decisión, el resto del equipo utilizó las redes sociales para convocar un casting en el que terminaron participando miles de personas, resultando como ganador Tony Elizondo.

Entre la gran cantidad de videos enviados a la banda, el clip realizado por Tony llamó la atención de los intérpretes de “Te quiero tanto, tanto”, quienes a través de una llamada le avisaron que había resultado ganador del casting.

“Yo estaba con mi familia bromeando a ver si me hablaban, y el productor de Calibre 50 me marcó y ¡yo no me la creía!, porque llegaron más de seis mil videos de audiciones y me dijo que tenía que viajar a Mazatlán al día siguiente”, recuerda Elizondo.

¿A QUÉ SE DEDICABA TONY ELIZONDO ANTES DE UNIRSE A CALIBRE 50?

En una entrevista para el medio TVyNotas, el nuevo vocalista de la agrupación reveló cuáles fueron algunos de sus trabajos antes de dedicarse a la música. Aunque quizá no parezca, Tony tiene talento en la cocina, esto debido a su amplia experiencia en locales de comida.

“Fui de todo, parrillero de chiquito, trabajé de los ocho a los 12 años en un puesto de hamburguesas en Nuevo León... Limpiaba mesas, fui mesero, de todo. Luego me fui a unas enchiladas. ¡Sé cocinar muy bien!”, señaló.

¿QUIÉN ES TONY ELIZONDO?

Es poca la información personal que se conoce sobre el artista, aunque varios medios mexicanos han informado que se trata de un joven de 20 años oriundo de Monterrey. Fue a los 15 años que empezó a dedicarse a la música como hobby, llegando a presentarse en diversos locales y fiestas.

El nuevo cantante de Calibre 50 fue presentado a la sociedad en una conferencia de prensa (Foto: Tony Elizondo / Facebook)

LA PRIMERA INTERPRETACIÓN DE TONY ELIZONDO EN CALIBRE 50

Al ser presentado como el nuevo cantante de Calibre 50 durante una conferencia de prensa, Tony Elizondo interpretó su primera canción, “Corrido de Juanito”, con el objetivo de demostrar su talento y confirmar que la banda tomó la decisión correcta.

En las redes sociales recibió muchos comentarios positivos, pero también hubo una gran cantidad de personas que no estaban de acuerdo con su implementación en el equipo pues tenían otros favoritos en el casting.