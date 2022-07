El problema del sobrepeso afecta la apariencia y salud de las personas, por lo que muchas personas no quieren lidiar con él y se someten a exigentes rutinas de ejercicios, estrictas dietas y demás, pero hay casos en los que ello no funciona y se han visto casos de todo tipo. Por ejemplo, Alex Gaxiola, cantante de Calibre 50, es un claro ejemplo, así que ha tomado una decisión firme al respecto.

El artista mexicano, a través de sus cuentas de redes sociales, ha informado que ya no quiere vivir con esos kilos de más y desea mejorar su salud, así que en un periodo de tiempo se le verá de forma diferente, ya que se someterá a una intervención quirúrgica que lo ayude con ese problema que tiene desde hace años.

Alex Gaxiola es uno de los integrantes de Calibre 50, banda regional mexicana (Foto: Alex Gaxiola / Instagram)

¿QUÉ DECISIÓN HA TOMADO ALEX GAXIOLA RESPECTO A SU SOBREPESO?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista reveló que ha tomado una de sus decisiones más importantes de su vida al optar por someterse a una operación de manga gástrica, la cual se ha puesto muy de moda en los últimos años, pues ayuda a los pacientes a bajar ese sobrepeso que les afecta.

Eso sí, dejó muy en claro que es algo que, por más que haya sido su decisión, lo tiene muy nervioso, así que pidió a todos sus seguidores que pidan por él para que todo salga según lo planificado.

“Estoy a punto de tomar una de las decisiones más, más importantes en mi vida. Me voy a someter a una cirugía de manga gástrica para ver cómo me va. Deséenme muchísima suerte que en estos días me voy a someter a esa cirugía y oren por mí para que todo salga bien”, comentó.

¿POR QUÉ ALEX GAXIOLA SE SOMETERÁ A ESA CIRUGÍA?

Evidentemente, la principal razón por la que se va a realizar tal operación es su sobrepeso, pero existe una gran interrogante sobre el porqué no se dedica a hacer ejercicio o alguna dieta efectiva, o quizá ambas opciones.

El artista, en su mismo video de Instagram, reveló que él ya sabe lo que es bajar de peso. Lamentablemente, con el tiempo recuperó esos kilos de más, por lo que todo se ha convertido en un ciclo reiterativo.

“He intentado de todo, he bajado varias veces. Bajé cuando me casé muchos kilos, los volví a engordar. Cuando entré a Calibre bajé muchísimos kilos, los volví a engordar. O sea, he bajado unas diez veces en mis intentos y vuelvo a engordar”, fueron sus palabras.