La salida de Edén Muñoz de la agrupación Calibre 50 dejó un gran vació en los fanáticos y también entre los directores de la banda, así que se tomaron decisiones de inmediato. Para cubrir el puesto de la voz, Tony Elizondo fue elegido como nuevo miembro tras una dura jornada de castings, en la que cualquier persona pudo mandar su video.

Cuando todo ya parecía estar definido, la banda mexicana reveló que alguien más se integraría, desatando una serie de rumores al respecto. Fue así que la semana pasada se conoció, en redes sociales, el tan mencionado misterio y pudimos conocer que el quinto integrante es un joven de nombre Ángel Saucedo.

Además, se realizó un evento con prensa incluida, en la que se conocieron más detalles acerca de esta nueva promesa de la música, quien también se animó a dar sus primeras declaraciones en esta nueva etapa de su vida.

¿QUIÉN ES ÁNGEL SAUCEDO?

Es un cantante y acordeonista que intentó convertirse en la voz principal de Calibre 50 a través de las audiciones que se ejecutaron tras la salida de Edén Muñoz, quien inició una carrera en solitario a inicios de este 2022.

Ángel Saucedo vivía en Chicago con su familia, pero sus raíces son de Morelia, por lo que sabe a la perfección cómo es la música en el género regional mexicano, el cual ha escuchado desde que nació.

Su padre fue quien lo llevó a caminar sus primeros pasos en la música al obsequiarle su primer acordeón a los 7 años de edad. Desde entonces practicó y aprendió a tocar dicho instrumento hasta recibir la oportunidad que siempre soñó.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN MIEMBRO DE CALIBRE 50?

Pese a que gustó su audición virtual para convertirse en cantante de la banda, Saucedo no pudo viajar a Mazatlán para los castings presenciales, así que dejó pasar una gran oportunidad.

Cuando todo parecía perdido, desde las oficinas de Calibre 50 lo contactaron para que mande más videos cantando y tocando el acordeón, lo cual realizó sin pensarlo dos veces.

Un tiempo después le preguntaron si podía viajar a Mazatlán y hasta le enviaron un boleto de avión para que vaya de inmediato y empiece esta parte de su carrera artística.

“Me acuerdo muy bien que fue el miércoles en la noche como a las 10 que recibo la llamada. A las dos de la mañana ya estaba en el aeropuerto de Chicago. Mi mamá me llevó con mi hermanita y me despedí de ella y aquí andamos. No he vuelto para la casa ni me despedí de mi mamá ni nada, así que le quiero dar una disculpa mi madre”, comentó el joven.