Cameron Diaz saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como “La Máscara”, “La boda de mi mejor amigo” y “There’s Something About Mary”. La actriz estadounidense cuenta con una amplia trayectoria artística; sin embargo, en el 2018 tomó la decisión de alejarse de la actuación.

En declaraciones al humorista Kevin Hart, en uno de los episodios de su programa “Hart to Heart”, la artista de 48 años explicó la razón por la que se alejó de los reflectores.

“Cuando haces algo a un nivel tan alto por mucho tiempo, como que tienes que pasarle a otra gente (otras partes de tu vida)”, expresó Diaz. “(Había) tantas otras partes de mi vida con las que no estaba conectando y que no estaba atendiendo”.

Durante la charla, la actriz confesó que alrededor de los 40 años se dio cuenta que debía tomar las riendas de su vida y atender personalmente esos aspectos que había relegado. Ahora, a tan solo días de cumplir 49 años, asegura que se siente totalmente plena.

“Realmente quería que mi vida fuera manejable por mí. Mi rutina en un día consta literalmente de lo que pueda hacer por mí misma”, manifestó. “Me siento plena”.

¿CÓMO ES LA VIDA DE CAMERON DIAZ TRAS DEJAR LA ACTUACIÓN?

De acuerdo con la artista, desde que tomó la decisión de alejarse de la actuación tiene tiempo para enfocarse en hacer las cosas que antes no podía hacer, como conocer mejor a su esposo, el músico Benji Madden.

Asimismo, en diciembre de 2019, Diaz y Madden se convirtieron en padres de una niña llamada Raddix, a quien desean mantener en el anonimato por una poderosa razón. “Quiero que ella tenga autonomía”, advirtió la actriz.

Por otro lado, la intérprete manifestó que si bien dejó la actuación, no tenía planeado dejar de trabajar, por eso buscó la forma de hacerlo desde casa. Fue así como surgió ‘Avaline’, su propia marca de vinos.

En conjunto con la empresaria Katherine Power, la artista lanzó al mercado un vino blanco y uno rosado elaborados con uvas ecológicas del Penedès. A través de sus redes sociales, Diaz comparte imágenes recorriendo los viñedos en donde aprendió a trabajar la tierra.

Si bien Cameron está disfrutando de la maternidad, de su esposo y de su negocio, admite que la actuación es su pasión y no descarta regresar a las pantallas, aunque por ahora no quiere hacerlo, ya que no puede imaginar estar lejos de su hija por muchas horas.

¿CÓMO SE CONOCIERON CAMERON DIAZ Y BENJI MADDEN?

Cameron Diaz contó que a pesar de que conocía a la cuñada del ex rockero y a su hermano, Nicole Richie y Joel Madden, respectivamente, solo vio a quien sería su futuro esposo una oportunidad y aquella vez dijo: “Él está bueno”.

Nunca más coincidieron hasta que organizó una cena en su casa con Nicole y Joel, quienes le preguntaron si podían invitar a su hermano Benji, algo que aceptó. “Entonces lo volví a ver. ¿Cómo es que no sabía de él antes? Nunca habíamos estado en el mismo círculo”, señaló en una entrevista a E! News.

Tras conocerlo, la química surgió al instante y fue mutua, desde ese momento comenzaron a salir. A la pareja le iba tan bien en su romance que decidieron comprometerse al poco tiempo que empezaron a frecuentarse, y a menos de un mes de noviazgo, tomaron la decisión de casarse. Ellos se dieron el sí un 5 de enero de 2015. A la ceremonia asistieron personas muy cercanas.

“Sabes, nada importa ahora que tengo a mi esposo. Nadie se compara [a él]. (…). Nos casamos en nuestra sala de estar frente a nuestros amigos. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero en la cancha de tenis”, señaló.

Cameron Diaz y Benji Madden mantuvieron una relación discreta (Foto: Instagram)