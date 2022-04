Camila Cabello es una de las cantantes más populares en la actualidad. La artista cubana ha sido ganadora de discos de oro y platino, además de lucir muy bien ante las cámaras. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, siendo en alguna ocasión criticada por su aspecto físico. Debido a esto, decidió compartir un duro testimonio.

A través de sus redes sociales, la expareja de Shawn Mendes relató cómo la presión por verse bien terminó por afectarla tanto física como emocionalmente, pues intentaba lucir bien y evitar así las críticas de algunos portales.

Y es que es muy común que las estrellas de la música, cine, televisión y otros ambientes se encuentren sometidas a presión e, incluso, al acoso de paparazzis que buscan distintos ángulos de cada personaje.

Esto último le sucedió a la cantante de 25 años, quien recientemente se encontraba de vacaciones en Miami, cuando un grupo de paparazzis la siguió hasta las playas donde pasaba el día, le tomaron algunas fotos y las compartieron en redes sociales.

Las instantáneas causaron diversos comentarios entre los seguidores y haters de la cantante, lo cual demostró la presión que sufren los artistas.

Camila Cabello fue perseguida por paparazzis a un club en Miami (Foto: Pinterest)

¿CÓMO LIDIA CON LOS PAPARAZZIS?

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Havana reveló cómo lidia con los paparazzis y cómo le afecta la presión, esto a partir de lo vivido en Miami.

“Cada vez que he ido a este club de playa en Miami tengo paparazzi detrás. Yo siempre he llevado bikinis pequeños sin prestar demasiada atención a cómo me veía hasta que de repente vi unas fotos mías y unos comentarios que me hicieron daño”, señaló.

Fue así cómo Cabello confesó cómo, en su intento de lucir bien para evitar las críticas, llegó a afectar su salud.

“Soy una mujer soltera en mis veinte en medio de un montón de promoción que quiero sentirme que me veo bien. Hoy compré un bikini nuevo, el conjunto completo, me puse brillo en los labios y no comí nada pesado para ir al mar porque sabía que los paparazzi me iban a perseguir. Así que apreté tanto mi abdomen que hasta me dolieron las abdominales y no respiré, apenas sonreí”, confesó.

No obstante, las fotos, que la muestran con un ligero aumento de peso, le costaron críticas en redes sociales, lo cual la afectó emocionalmente: “Nunca me he sentido tan mal en la playa. Sentí el vacío y la tristeza de los pensamientos de esta cultura actual que hice míos”.

La cubana aprovechó su confesión para criticar que los cánones que se le imponen a las mujeres en la sociedad actual, asegurando que “no es real para muchas”.

“Vemos fotos de mujeres viéndose bien o saludables y las alabamos, pero, ¿qué es la salud si estás tan obsesionada con el aspecto de tu cuerpo que tu salud mental sufre y no puedes disfrutar tu vida?”, destacó.

Finalmente, la artista destacó que prefiere la alimentación intuitiva y la autoaceptación, señalando sobre los cánones de belleza que “no estoy en el punto de mi viaje en el que simplemente no me importa”.