Camila Cabello y Shawn Mendes: ¿qué está pasando exactamente entre los cantantes?

Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes continúan incrementando los rumores de una posible relación entre ambos. Y no es para menos, luego de haber sido captados de la mano el último domingo 7 de julio por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, sus seguidores cruzan los dedos para que el romance se haga realidad.

Aunque el joven cantante negó que tenga una relación con su colega musical, lo cierto es que el amor entre ellos no se puede ocultar, al menos así se ve reflejado en las fotos en las que aparecen juntos.

Si este sentimiento ha nacido entre ellos, no tendría nada de malo porque ambos están solos. Como se recuerda, el pasado mes de junio, Camila Cabello terminó su noviazgo de un año con el entrenador de citas británico Matthew Hussey.

Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, esta se da luego del estreno del videoclip “Señorita”, donde los cantantes tienen escenas muy sugerentes. Algo que no le habría gustado a su entonces novio.

¿Por qué surgieron los rumores de un romance?

La supuesta relación que se habría iniciado entre Shawn Mendes con Camila Cabello se origina tras el lanzamiento del sencillo “Señorita”, en el que derrochan amor y sensualidad. En el videoclip interpretan a una pareja de amantes que aparentemente no puede continuar separada.

Según los seguidores de los artistas, en este video, ambos despliegan la misma química que mostraron en su anterior colaboración “I Know What You Did Last Summer”, el cual habría tenido algo que ver en toda esta historia.

Camila Cabello y Shawn Mendes desmienten relación

A pesar de que la expectativa entre los fanáticos es grande, los artistas negaron que haya surgido entre ellos el amor.

Cabello ha señalado en más de una oportunidad que solo mantiene una relación amical con el cantante.

Por su parte, Mendes, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas, rompió su silencio a la interrogante de una seguidora, quien le consultó si estaba saliendo o había iniciado un romance con Camila Cabello.

Él solo atinó a mover la cabeza de un lado a otro, negando el rumor. Pero ante su respuesta, la misma fanática le repreguntó si al estar soltero accedería a salir con ella. “Esa fue una mejor pregunta, pero no [saldré contigo], no te conozco. Para salir, primero necesito conocerte”, señaló.

Muy cariñosos

Pese a que ambos han negado estar involucrados románticamente, las fotos donde fueron captados avivan los rumores de una historia de amor. Y es que ellos caminaron agarrados de la mano por las calles de Los Ángeles.

Asimismo, Camila y Shawn fueron vistos juntos en el restaurante Kitchen24 en West Hollywood compartiendo una mesa. Pero esto no quedó ahí; ya que el muchacho de 20 años colocó su brazo alrededor de la estrella de “Habana”, de 22 años. Horas más tarde, según TMZ, cenaron juntos con la familia de Mendes.

Se conoció también que días antes, el 4 de julio, los artistas fueron vistos en una fiesta en Los Ángeles. En esa oportunidad, Cabello fue al concierto del joven en el Staples Center. Tras esto, ella publicó un mensaje en su historia de Instagram sobre cómo “no podía ser más increíble”.

¿#Shawmila ya es oficial?

El hashtag se creó por el supuesto romance que se habría iniciado entre los cantantes. Es la combinación de los nombres Shawn y Camila.

Después de las fotos en la que a ambos se les ve abrazados y sonriendo en Los Ángeles, Cabello usó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje, que para sus seguidores había confirmado la relación. “Te perderás a ti mismo una y otra vez. Regresa. Regresa donde pertenece tu corazón. No importa cuánto tiempo te hayas ido, regresa”.