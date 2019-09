Camila Cabello y Shawn Mendes esta vez sí se besaron luego de cantar "Señorita" VIDEO

A diferencia de los MTV Video Music Awards de este año, Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron cerrar su presentación en Toronto, Canadá, con un beso.

Tal como lees y como se puede apreciar en varios videos grabados por los asistentes al concierto y que fueron difundidos por las redes sociales, sí hubo el tan esperado beso.

Hay que recordar que en las últimas semanas, Camila Cabello ha acompañado a Shawn Mendes a varias de sus presentaciones, incluyendo shows en su natal Canadá.

Esto ha permitido que Camila sea invitada al escenario para interpretar “Señorita”, aunque en las anteriores presentaciones optaron por no besarse.

Respecto a la actualidad de Camila Cabello y Shawn Mendes, hace poco la cantante de origen cubano fue consultada sobre los motivos por lo que prefiere no confirmar el aparente romance que viven.

“Pueden especular, pero al mismo tiempo, vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarlo y enamorarnos como si nadie nos estuviera mirando", comentó Camila en entrevista a la revista Elle.

En el caso de Shawn Mendes, este también respondió a unos fans que no hablaría del tema, pues “hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siento. No soy solo yo quien decide".