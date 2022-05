Camila Sodi, la protagonista de “Rubí”, la novela que se emitió en 2020 y es un remake de la original (2004), es una de las actrices más carismáticas y queridas por los mexicanos. Su belleza, además de su talento para actuar, la han hecho de las preferidas para los televidentes, y también para sus colegas. Si no, que lo diga Diego Luna, actor con el que mantuvo un noviazgo y posterior matrimonio, y fruto de ello son sus dos pequeños hijos.

La actriz, que inició su carrera en las telenovelas en 2004 con “Inocente de ti”, ha tenido varios roles protagónicos durante su marcha en la pantalla chica. “Señorita Pólvora”, “A que no me dejas”, “Luis Miguel: la serie”, “Distrito salvaje” y “Falsa identidad” -además de claro, “Rubí”- son las producciones en donde la natural de Ciudad de México ha estelarizado y de muy buena manera.

Pero la fama a Camila Sodi no solo le ha llegado por su desempeño profesional, sino también por su vida amorosa. En 2007 se conoció con Diego Luna, actor mexicano de novelas y cine, con quien inició un noviazgo que tuvo desarrollo acelerado. Al año siguiente, en febrero de 2008, decidieron casarse en Los Ángeles, California. Tras ello, vinieron los hijos.

La actriz encarnó a "Rubí" en el remake realizado en 2020 (Foto: Camila Sodi / Instagram)

ASÍ LUCEN LOS HIJOS DE CAMILA SODI Y DIEGO LUNA

Ese mismo 2008, Camila Sodi y Diego Luna anunciaron su primer hijo: Jerónimo, y dos años más tarde llegó al mundo, Fiona, la segunda. Lamentablemente para la familia que habían formado, el matrimonio se acabó y la pareja de actores se divorció en 2013.

Más allá de ello, la relación entre ambos es de la mejor, siempre pensando en sus dos retoños, que en la actualidad tienen 13 y 11 años, respectivamente, y lucen grandes, además de felices. Así los inmortalizó su madre en unas fotos que ha compartido en sus redes sociales.

Jerónimo y Fiona, los hijos de Camila, practicando esquí (Foto: Camila Sodi / Instagram)

Camila y sus dos menores hijos anduvieron de vacaciones en Europa -en los Pirineos- a inicios de 2022 y visitaron varias regiones donde la nieve es un fiel acompañante en estas épocas y gran atractivo. En las fotos que compartió Sodi, se ve a Jerónimo y Fiona practicando esquí.

CAMILA SODI SE QUEJÓ DE SUS PAPELES EN LAS TELENOVELAS

Fue durante una entrevista compartida por el medio The San Diego Union-tribune donde la también sobrina de Thalía se refirió a la estereotipación de la mujer en las producciones de la pantalla chica. Camila Sodi fue muy crítica con las producciones y todo el ambiente televisivo.

“Soy una mujer muy consciente de los estereotipos y de los arquetipos y de a lo que jugamos las mujeres muchas veces. Me habían tocado últimamente personajes muy sexualizados y hechos desde el punto de vista masculino. No me importa si a los hombres les parezco atractiva o no. Es un momento de mi vida en donde paso de ello y prefiero hacer a la gente emocionarse, sentir cosas, y eso va más allá del físico”, comentó.