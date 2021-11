La actriz mexicana Camila Sodi es reconocida en México y el extranjero por su participación en diversas producciones desde muy pequeña. Es hija de la escritora Ernestina Sodi y media hermana de la también actriz Tessa Ía. Su debut en el mundo artístico lo hizo a la corta edad de dos años y ha incursionado en la música, modelaje, conducción, entre otros.

Actualmente tiene 35 años y es uno de los rostros más aclamados y cotizados del país azteca; así mismo, es una gran referente cuando de moda se habla. Debido a su cercanía con el público y estilo de vida, Sodi acumula más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Además de poseer un gran estilo al vestir y una imponente presencia, la actriz de “Rubí” también cuenta con algunos tatuajes que han llamado la atención de más de uno. A continuación, conoce el significado del diseño que tiene en la clavícula.

Camila Sodi nació el 14 de mayo de 1986 (Foto: Instagram @camilasodi).

EL TATUAJE DE CAMILA SODI

Desde hace algunos años, la sobrina de Thalía ha dejado ver uno de sus tatuajes en diferentes fotografías, este se encuentra ubicado en su clavícula derecha y tiene una frase en portugués. La oración que está marcada en su piel es “Rainha da Floresta”, la cual traducida al español significa “Reina de la Selva”.

¿A QUÉ HACE REFERENCIA?

Según sus seguidores, “Reina de la Selva” es el nombre que recibió la Virgen María por el Santo Daime en la región amazónica, como parte de una manifestación religiosa durante las primeras décadas del siglo XX.

EL OTRO TATUAJE DE SODI

Pero el texto en la clavícula no es el único tatuaje de la actriz, pues también lleva un diseño en los oblicuos. Al ser un área íntima, la ex esposa de Diego Luna no lo ha expuesto en sus redes sociales; sin embargo, se pudo conocer que se trata de un pequeño signo asiático.