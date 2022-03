Si a algo nos hemos acostumbrado en redes sociales es ver cómo la pareja de esposos conformada por Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se regalan una gran cantidad de demostraciones de amor con fotos, videos y demás, así que en el cumpleaños 28 del colombiano no iba a ser la excepción pues el sentimiento de ambos aflora en cada momento, principalmente en fechas especiales como esta.

Camilo estuvo de cumpleaños el pasado 16 de marzo y junto a su amada pasaron el día juntos, pero no fueron los únicos, ya que el entorno más cercano también se hizo presente para disfrutar de este bello momento. Es más, el suegro del cantante, Ricardo Montaner, viajó hasta Miami solo para saludar a quien ahora considera como un hijo más.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry tienen una hermosa historia de amor que inició hace algunos años y que luego hemos visto plasmada en las redes sociales, las cuales sirvieron también almacenar sus mejores recuerdos como el día que se casaron y cuando anunciaron que se convertirían en padres por primera vez de un bebé al que llamarán Índigo.

Casualmente, Índigo está a poco tiempo de nacer, aunque no se sabe la fecha exacta pues la familia decidió no dar muchos detalles al respecto, al extremo de que no se sabe cuál será su sexo porque los dos cantantes esperan saberlo cuando el pequeño o pequeña llegue al mundo. Lo que es un hecho es que este fue el último cumpleaños de Camilo en cierta privacidad con Evaluna.

Evaluna Montaner y Camilo están a poco de conocer a Índigo (Foto: Evaluna / Instagram)

EL MENSAJE DE CAMILO POR SU CUMPLEAÑOS 28

El cantante colombiano realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece él cantando con el objetivo de festejar ese día tan especial con sus fanáticos de todo el mundo. Además, escribió una pequeña descripción para agradecer a todas las personas que han estado a su lado.

“Gracias por todo el amor que me han dado hoy. Cada mensaje me sorprende muchísimo porque en serio confirmo que lo que hemos construido juntos es significativo y hermoso”, escribió.

Como era de esperarse, miles de fanáticos suyos comentaron dicha publicación para expresarle sus mejores deseos, pero no fueron los únicos porque, si nos percatamos, otros artistas como Tainy, Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Wisin, Greeicy, entre otros también escribieron para felicitarlo por su cumpleaños.

EVALUNA MONTANER Y SU SALUDO A CAMILO POR SU CUMPLEAÑOS

Era un hecho cien por ciento seguro que Evaluna iba a expresar el amor que siente por su esposo en su cumpleaños. La artista de 24 años, fiel a su estilo, realizó una publicación con una serie de fotografías y videos de ellos pasándola muy bien como siempre, enterneciendo nuevamente a los fans de los dos.

Para añadir más dulzura a este momento, ella escribió una dedicatoria muy tierna, en la que se proyectó en el futuro que sueña tener a su lado, en el que se incluye al primer hijo de ambos, quien está a poco de nacer.

“Feliz cumple amor mío. No te imaginas cómo disfruté verte disfrutar hoy. Qué afortunada soy de vivir cada segundo a tu lado. Llevo celebrándote 8 cumpleaños y me emocionan todos los que faltan (los próximos serán un poco diferentes jeje). Qué aventuras las que hemos vivido y todas las que vendrán. Te amo chiquitico. Dios brilla fuerte a través de ti”, escribió.

Sus palabras no quedaron en la publicación solamente porque Camilo decidió responderle a través del siguiente comentario: “Es una sola carcajada mi vida contigo. Te amo desde antes de descubrir que haces las mejores galletas del mundo. Eres la reina y el calor de esta casa y de todos los lugares pasajeros que llamemos casa en la vida que Dios nos permita transitar en este mundo material. Te amo desde ahora hasta lo eterno”, finalizó.

RICARDO MONTANER TAMBIÉN EXPRESÓ SU AMOR POR CAMILO

La buena relación de Camilo y Evaluna no es únicamente entre ellos pues la familia de la cantante es una pieza fundamental en todo lo que están construyendo y una muestra de ello es todo lo que ha hecho el suegro del colombiano para celebrar el cumpleaños 28 de este artista, quien empezó una carrera desde niño en Colombia.

Ricardo Montaner, padre de Evaluna, viajó hasta Miami para estar al lado de su yerno, pero eso no fue todo. El conocido cantante venezolano también expresó su cariño hacia él en las redes sociales con un tierno mensaje y una fotografía a su lado.

“El día que te conocí sabía en mi interior que te ibas a quedar para siempre con nosotros. Hoy, papá de Índigo, me das puros motivos de felicidad por lo gran tipo que eres, por lo plena que veo a mi hija y por las satisfacciones que me das todos los días con tu ascendente carrera. Te bendigo mijo, feliz cumple”, escribió.

Al igual que con Evaluna, Camilo le respondió con mucho cariño a su suegro: “Te amo suegrito. Gracias por tanto. Hoy te vi y volví a recordar que no solo te amo sino que te admiro profundamente... hasta lo que hay dentro de los huesitos”, escribió.

¿CUÁNDO NACERÁ ÍNDIGO?

Al parecer el embarazo de Evaluna ha entrado en su recta final y dentro de poco tiempo podría dar a luz al nuevo heredero de la familia Montaner. Ella junto a Camilo han demostrado en diversas ocasiones lo felices y emocionados que se encuentran de vivir esta nueva etapa y a la espera de su primogénito.

Pero fue Ricardo Montaner quien llamó la atención en las redes sociales, donde se atrevió a revelar la fecha del alumbramiento de Evaluna.

Fue el 31 de diciembre del 2021 cuando el cantante usó su cuenta de Instagram para dar a conocer la fecha de nacimiento de Índigo. Allí mencionó que la fecha del parto sería a finales de marzo del 2022.